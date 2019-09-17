تعرف على الطريقة الصحيحة لتغيير اسمك على فيس بوك دون حظر

تعرف على الطريقة الصحيحة لتغيير اسمك على فيس بوك دون حظر

من المعروف أن المستخدمين في فيس بوك في الفترة الماضية قامو بتسمية حساباتهم بأسماء وهمية , وذلك باعتقادهم بان هذا سوف يعمل على الحفاظ على خصوصيتهم , ولكن موقع الفيس بوك يعد مثل هذه الحسابات بأنها حسابات وهمية , فيعمل على حظر هذه الحسابات في بعض الأوقات.







ولتجنب حظر حسابك على الفيس بوك للأبد , كل ما عليك فعله هو كتابة اسمك الحقيقي على حسابك في الفيس بوك , ولكن عليك اتباع هذه الخطوات لتقوم بتغيير اسم الحساب الخاص بك على فيس بوك وتجنب الحظر بحسب ما ورد في موقع ويكي هاو .

الخطوة الأولى أن تقوم بتغيير الاسم الخاص بك باستخدام الهاتف المحمول وذلك باتباع الخطوات التالية :







قم بتشغيل التطبيق الخاص بالفيس بوك على الهاتف المحمول , ومن ثم سوف تقوم بالضفط على ال 3 خطوط الرئيسية , وموقعها اما في الأسفل على الجهة اليمين في هواتف الايفون او في الأعلى على الجهة اليمين في الاندرويد. بعد ذلك قم بتمرير القائمة حتى تحصل على خيار الاعدادات ثم الضغط عليه ومن ثم الضغط على اعدادات الحساب. ومن ثم تقوم باختيار عام والضغط على الاسم. والان قم بتعديل الاسم الخاص بك في المربعات المخصصة لذلك الاسم الاول والاسم الثاني والاسم الاخير واذا تطلب الامر لمربعات اخرى نقوم بتكرار نفس العملية الاولى . وبعد الانتهاء من كتابة اسمك بالشكل الصحيح تقوم بالنقر على زر مراجعة التغيير ومن ثم خيار لعرض الاسم وهنا سوف يقوم الفيس بوك بعرض أشكال مختلفة للاسم الخاص بك في أعلى الشاشة قم بالنقر على احدى هذه الاشكال لاختيار الصورة التي سيظهر بها اسمك . وبعد ان قمنا بالاختيار سيطلب منك الفيس بوك الرقم السري قم بكتابته ومن ثم النقر على خيار حفظ التغييرات هذا بالنسبة للهواتف المحمولة .

أما اذا كنت تريد استخدام الحاسوب في تغيير الاسم الخاص بك فما عليك الا القيام بفتح قائمة الاعدادات ومن ثم بالضغط على السهم الموجود على الشريط الرئيسي الازرق ومن ثم اتباع نفس الخطوات السابقة .