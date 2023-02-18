تعرف على الأعمال التي يمكن لروبوت ChatGPT القيام بها لمساعدتك لتوفير الوقت والمجهود

يتطلع العديد حول استخدم روبوت المحادثة الشهير، جي بي تي (ChatGPT) المقدم من شركة أوبن إيه آي (Open AI) الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي نجح في جذب أكثر من مليون مستخدم خلال وقت قصير، والذي تم إطلاقه في نوفمبر الماضي، والذي من المتوقع أن يساهم في مساعدة العديد في إنجاز المهام اليومية في وقت أسرع وبكفائة عالية، سواء كانت استشارة حول الاستثمارات أو حتى الاستشارات الطبية وتقديم نصائح عديدة في شتى المجالات.

وقد أوضحت العديد من الابحاث المتعلقة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي يمكنها تحسين حياة العمال والموظفين وكذلك الطلاب بشكل كبير، كما أوضحت وجوب توخي الحذر عند استخدام تلك الأدوات، حيث يمكن أن تكون هذه التكنولوجيا مصدرا للمعلومات المضللة أو الموجهة، كما يمكنها إزالة اللمسة البشرية من العديد من المهام مثل الكتابة والتأليف.

مايكروسوفت تسمح لموظفيها استخدام جي بي تي في أداء المهام

وقد أوضحت شركة مايكروسوفت (Microsoft)، الشريك المستثمر الرئيسي في روبوت “شات جي بي تي”، بأنها قد أعطت موظفيها مؤخرا اشارة البدء من أجل استخدام روبوت المحادثة لأغراض العمل وانجاز المهام المتعلقة بالشركة، طالما أنهم لا يشاركون معلومات حساسة مع الموقع.

استخدامات ”شات جي بي تي” خلال الحياة العملية

وقد قام مجموعة من الباحثين بتجربة روبوت المحادثة ”شات جي بي تي”، من خلال محاولة تجربته في عدة مهمات، لاستكشاف كيف يمكنه المساعدة في أداء الأعمال، وقد أثبت تفوقه في عدة مهام وسوف نستعرض لكم أهم تلك المهام والتي قد تساهم أداء المهام الموكلة إليك بشكل أسرع.

كتابة المقالات والخطب

يعتقد الباحثون أن الأعمال الكتابية من أفضل المهام التي سوف يقوم روبوت (ChatGPT) بها، حيث يمكنه أن يساعد الطلاب على توليد العديد من الأفكار وتحسين كتابتهم وتوفير الوقت عند كتابة الرسائل والأبحاث، وقد أعلن جيف ماجينكالدا، الرئيس التنفيذي لموقع “كورسيرا” (Coursera) للدورات التدريبية عبر الإنترنت، إنه يستخدم روبوت المحادثة لكتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل وحتى الخطابات، حيث أشار في حديث لشبكة “سي إن إن” (CNN) إلى أنه يستخدم الروبوت “كمساعد كتابة وشريك فكري”.

جدولة المهام والتخطيط وإدارة الوقت

قد يستغرق تنظيم الجداول وتخطيط ادارة الوقت الي مجهود كبير بالاضافة الى وقتا طويلا، لكن تمكن “شات جي بي تي” فى أن يجعل تلك المهمة أكثر سلاسة، ولا تحتاج الى وقت كبير، حيث وجد الباحثون أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها التعامل مع الجدولة وتحديد أولويات المهام، بشكل أفضل بكثير من البشر في كثير من الحالات، وقالت الدراسة “تبدو جدولة العمل والأنشطة مهمة مثالية للذكاء الاصطناعي”.

بدء عمل تجاري ودعم العملاء

حيث قامت باحثة في مجال الذكاء الاصطناعي، بطرح العديد من الاسئلة حول الأعمال التجارية على روبوت الدردشة، خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة وطرح تساؤلات قد تبدو صعبة على البعض، وأثبت روبوت “شات جي بي تي” أنه أداة مفيدة لتوليد الأفكار وتقدير تكاليف بدء التشغيل ووضع الخطوط العريضة لخطة العمل، وقد اختبر موظفو أمازون “شات جي بي تي” بالرد على العملاء لتقديم الدعم الفني، وقالوا إنه يقوم “بعمل جيد جدا” للإجابة عن أسئلة دعم العملاء، كما أنه يقدم اداء أكثر من رائع في الرد على الاستفسارات حول إستراتيجية الشركة، وتقديم الافادة الي العملاء.