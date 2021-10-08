تعرف على اجدد المميزات الخفية للواتساب في التحديث الأخير 2021 وخطوات التحديث لهواتف الاندوريد و الايفون

يعد تطبيق الواتساب WhatsApp من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي التي يستخدمه الملايين من جميع دول العالم، فهو من أسهل وأيسر التطبيقات التي تستطيع التعامل معها والتواصل مع الآخرين لهذا يتناسب هذا التطبيق مع كافة الأعمار، ولذلك يسعى دائمًا مؤسسي تطبيق WhatsApp على اصدار تحديثات جديدة للتطبيق لكي يزيد من مميزاته وتسهيله في التعامل والاستخدام وإضافة بعض الخدمات التي تسهل على المستخدم في إرسال الرسائل أو استقبالها، ولذلك سنقدم لكم أهم المميزات الجديدة الخاصة بتحديث الجديد الذي شهده تطبيق WhatsApp خلال الأيام الماضية.

اهم مميزات التحديث الجديد للواتساب WhatsApp

بعد الأحداث التي شهدها العالم منذ يومين بسبب العطل الذي حدث في معظم تطبيقات التواصل الإجتماعي أدرك الجميع قيمة وفائدة هذه التطبيقات وعلي رأسهم تطبيق الواتساب، لهذا بدأ الجميع بالبحث عن تطبيق الواتساب وتحديثه لكي لا يتعرض مرة أخرى إلى الاعطال، وأهم مميزات هذا التحديث هو:

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اضافة خدمة View Once وهذا الخدمة من أكثر الأشياء التي نالت إعجاب الكثيرين، فمن خلالها تستطيع اخفاء الرسائل سواء المحادثات أو الصور أو الفيديوهات فور مشاهدة المرسل له للرسائل.

من أهم مميزات التحديث الجديد هو إتاحة استخدام أكثر من تطبيق للواتساب على جهازك المحمول.

كما يمكن استعادة الرسائل الصوتية أو الصور أو المحادثات المحذوفة.

تستطيع ايضا نقل كافة بيانات ومحادثات تطبيق الواتساب.

وأهم ميزة هي الرسائل الحساسة.

خطوات تحديث الواتساب WhatsApp التحديث الجديد 2021 لهواتف الاندرويد والايفون

بعد أن قدمنا لكم مميزات التحديث الجديد للواتساب WhatsApp 2021 سنقدم لكم خطوات التحديث وهي:

أولًا عليك التأكد من اتصال الهاتف بالإنترنت.

ثم التوجه إلى متجر جوجل بلاي Google Play لهواتف الاندرويد، وبالنسبة لهواتف الايفون عليهم التوجه إلى متجر ابل ستور Appl Store.

ثم كتابة تطبيق الواتساب WhatsApp بالعربي أو بالإنجليزي في خانة البحث.

سيظهر أمامك التطبيق قم باختيار أولى تطبيقات الواتساب.

ثم قم بتحميلها أو تحديثها وهكذا يكون قد تم تحديث التطبيق.

ومن هنا نكون قد قدمنا لكم مميزات التحديث الجديد للواتساب WhatsApp و خطوات تحديث التطبيق لهواتف الاندرويد و الايفون.