تعرف على أهم مواصفات هاتف Xiaomi Mi 9 Pro 5G

أكدت شركة (شاومي Xiaomi) من قبل ان Mi 9 Pro 5G سيكون حدثاً في 24 سبتمبر 2019 في بكين, هاتف جديد يحتوي علي شاشة منحنية، ستوفر شحن لاسلكي 30 وات (30W Mi Charge Turbo)، وسوف يتوفر أيضاً شحناً سلكياً بقوة 40 وات وشحناً لاسلكياً عكسياً بقوة 10 وات.







لاحظت الشركة المصنعة أيضاً أنة يمكن شحن بطارية Mi 9 Pro 5G من 4000 مللي أمبير في 48 دقيقة فقط نتيجة لسرعة الشحن.40 وات.







انها ليست أسرع من بعض الاجهزة لشركات أُخري لكن ستظل (Xiaomi) تقدم سرعات شحن سريعة مقارنة بباقي الصناعات.

هل تفضل الشحن اللاسلكي عن الشحن السلكي؟

تقول الشركة أن هاتف شاومي (Xiaomi Mi 9 Pro 5G) سيصل إلي 50% بعد 25 دقيقة من الشحن اللاسلكي 30 وات، وسيصل الهاتف إلي 100% بعد 69 دقيقة من الشحن اللاسلكي.







تعمل Xiaomi أيصاً علي شحن 10 وات للشحن اللاسلكي العكسي إلي سماعة 5G، مما يسمح لك بشحن الأجهزة الأخرى مثل سماعات الأذن اللاسلكية وغيرها من الهواتف المتوافقة مع Qi, وينتج عن ذلك أوقات شحن أسرع من الشحن اللاسلكي العكسي الذي يظهر علي أجهزة Samsung أو Huawei.

يحتوي الجهاز على معالج Snapdragon 855 Plus وكاميرا ذات مجموعة ثلاثية مُحسّنة بدقة 48 ميجابكسل بمساعدة عدسة تليفوتوغرافي 12 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية 16 ميجابكسل وعدسة أمامية 20 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو، وسعة تخزين تصل إلي 512 جيجابايت و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسوف يتم طرح هذا الجهاز في 24 سبتمبر 2019.

ومن ملحقات الهاتف لوحة شحن لاسلكية 30 وات ولوحة لاسلكية ذكية بقوة 20 وات ستظهر الوقت ومستويات الشحن.