تقنية

تعرف على أقوى هواتف شركة أبل iPhone 15 Pro Max: المواصفات والأسعار بالريال السعودي والجنيه المصري والدولار الأمريكي

مصطفى محمود عبد العزيز

تعتبر شركة Apple رائدة في عالم التكنولوجيا، وهي تستمر في تقديم الابتكارات والتحسينات في كل إصدار جديد من الأجهزة، وأحدث هذه الإصدارات هاتف iPhone 15 Pro Max، والذي يعتبر خطوة كبيرة نحو المستقبل.

- صورة 7 - تعرف على أقوى هواتف شركة أبل iPhone 15 Pro Max: المواصفات والأسعار بالريال السعودي والجنيه المصري والدولار الأمريكي

المصدر: Apple

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التيتانيوم ضد الزجاج: فشل iPhone 15 Pro Max في اختبار المتانة

الشكل والمظهر يتميز iPhone 15 Pro Max بشكله الأنيق والفريد، ويأتي بلون أزرق ساحر يتغير مع الإضاءة المحيطة، وإنه خفيف الوزن وسهل الحمل، مع وجود إطار من التيتانيوم يضفي لمسة من الأناقة.

- صورة 1 - تعرف على أقوى هواتف شركة أبل iPhone 15 Pro Max: المواصفات والأسعار بالريال السعودي والجنيه المصري والدولار الأمريكي
المصدر: موبيزل

الشاشة تأتي الشاشة بحجم 6.7 بوصة، مع دعم 120 هيرتز وخاصية Always On Display، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر سلاسة وواقعية.

- صورة 2 - تعرف على أقوى هواتف شركة أبل iPhone 15 Pro Max: المواصفات والأسعار بالريال السعودي والجنيه المصري والدولار الأمريكي
المصدر: Apple

الأداء بفضل المعالج Apple A17 Pro، وذاكرة الوصول العشوائية التي تحسينها إلى 8 جيجابايت، سيوف iPhone 15 Pro Max للمستخدم أداء قوي ومتميز.

- صورة 3 - تعرف على أقوى هواتف شركة أبل iPhone 15 Pro Max: المواصفات والأسعار بالريال السعودي والجنيه المصري والدولار الأمريكي
المصدر: Apple

الكاميرات تم تحسين كاميرات iPhone 15 Pro Max لتقديم صور أكثر وضوح وألوان أكثر حيوية، وأصبح التقريب أفضل بشكل ملحوظ حيث يصل إلى 25X.

- صورة 4 - تعرف على أقوى هواتف شركة أبل iPhone 15 Pro Max: المواصفات والأسعار بالريال السعودي والجنيه المصري والدولار الأمريكي
المصدر: Tech Crunch
- صورة 5 - تعرف على أقوى هواتف شركة أبل iPhone 15 Pro Max: المواصفات والأسعار بالريال السعودي والجنيه المصري والدولار الأمريكي
المصدر: Apple

البطارية رغم كل هذه المزايا، يضمن iPhone 15 Pro Max عمر بطارية طويل يدوم طوال اليوم.

- صورة 6 - تعرف على أقوى هواتف شركة أبل iPhone 15 Pro Max: المواصفات والأسعار بالريال السعودي والجنيه المصري والدولار الأمريكي
المصدر: Wccftech

المواصفات

المواصفات

التفاصيل
التصميم والبناء جسم من الزجاج والتيتانيوم، مع شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.
الشاشة Super Retina XDR OLED، مع 1B ألوان وتردد 120Hz.
حجم الشاشة 6.7 بوصة.
دقة الشاشة 1290 × 2697 بكسل.
الأداء نظام التشغيل iOS 17.
المعالج Apple A17 Bionic.
ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت.
التخزين حتى 1 تيرابايت.
الكاميرا ثلاث عدسات: عدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تلسكوبية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.
البطارية Li-Ion بسعة 4422 ميللي أمبير في الساعة، غير قابلة للإزالة.

الأسعار

العملة

السعر
الدولار الأمريكي 1199 دولار.
الريال السعودي 4501 ريال سعودي.
الجنيه المصري 37.035 جنيه مصري.

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة قابلة للتغيير، وتعتمد على التقلبات في الأسواق.

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مصطفى محمود عبد العزيز

مصطفى عبدالعزيز، مهندس ميكاترونيات وروبوتات، ومصمم موشن جرافيك، وكاتب لدى موقع نجوم مصرية في عدة مجالات مثل الأخبار والتقنية.

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