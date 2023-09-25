تعرف على أقوى هواتف شركة أبل iPhone 15 Pro Max: المواصفات والأسعار بالريال السعودي والجنيه المصري والدولار الأمريكي

تعتبر شركة Apple رائدة في عالم التكنولوجيا، وهي تستمر في تقديم الابتكارات والتحسينات في كل إصدار جديد من الأجهزة، وأحدث هذه الإصدارات هاتف iPhone 15 Pro Max، والذي يعتبر خطوة كبيرة نحو المستقبل.

المصدر: Apple

الشكل والمظهر يتميز iPhone 15 Pro Max بشكله الأنيق والفريد، ويأتي بلون أزرق ساحر يتغير مع الإضاءة المحيطة، وإنه خفيف الوزن وسهل الحمل، مع وجود إطار من التيتانيوم يضفي لمسة من الأناقة.

الشاشة تأتي الشاشة بحجم 6.7 بوصة، مع دعم 120 هيرتز وخاصية Always On Display، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر سلاسة وواقعية.

الأداء بفضل المعالج Apple A17 Pro، وذاكرة الوصول العشوائية التي تحسينها إلى 8 جيجابايت، سيوف iPhone 15 Pro Max للمستخدم أداء قوي ومتميز.

الكاميرات تم تحسين كاميرات iPhone 15 Pro Max لتقديم صور أكثر وضوح وألوان أكثر حيوية، وأصبح التقريب أفضل بشكل ملحوظ حيث يصل إلى 25X.

البطارية رغم كل هذه المزايا، يضمن iPhone 15 Pro Max عمر بطارية طويل يدوم طوال اليوم.

المواصفات

المواصفات التفاصيل التصميم والبناء جسم من الزجاج والتيتانيوم، مع شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار. الشاشة Super Retina XDR OLED، مع 1B ألوان وتردد 120Hz. حجم الشاشة 6.7 بوصة. دقة الشاشة 1290 × 2697 بكسل. الأداء نظام التشغيل iOS 17. المعالج Apple A17 Bionic. ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت. التخزين حتى 1 تيرابايت. الكاميرا ثلاث عدسات: عدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تلسكوبية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. البطارية Li-Ion بسعة 4422 ميللي أمبير في الساعة، غير قابلة للإزالة.

الأسعار

العملة السعر الدولار الأمريكي 1199 دولار. الريال السعودي 4501 ريال سعودي. الجنيه المصري 37.035 جنيه مصري.

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة قابلة للتغيير، وتعتمد على التقلبات في الأسواق.