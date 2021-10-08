تعرف على أفضل 7 بدائل لتطبيق الواتساب WhatsApp مجانًا

أزداد كثيرًا التساؤلات والبحث عن بدائل لتطبيق الواتساب وهذا بعد ما شهده العالم منذ يومين بالتحديد يوم الإثنين الماضي الموافق 4 أكتوبر 2021م، حيث توقف تطبيق الواتساب من إرسال واستقبال الرسائل لمدة 4 ساعات، وهذا ما جعل الجميع يدرك أهمية تطبيق الواتس اب في حياتنا وايضا أدركنا خطورتة إذا استمر هذا العطل لفترة طويلة أو تكرر مرة أخرى، لهذا بدأ الجميع بالبحث عن بدائل لتطبيق الواتساب يستطيعون من خلالها الاعتماد عليها في التواصل مع الآخرين دون الخوف من التوقف أو حدوث أعطال، وهذا ما ستقدمه لكم خلال هذا المقال.

أفضل 7 بدائل لتطبيق الواتساب

سنقدم لكم أفضل التطبيقات البديلة لتطبيق الواتساب وهي:

تطبيق LINE

تستطيع استخدام هذا التطبيق كبديل للواتساب حيث أن هذا التطبيق كان مشهور جداً في الفترة الماضية، كما يتواجد في هذا التطبيق كافة المميزات التي تبحث عنها من حيث إجراء المكالمات الصوتية المحلية والدولية، واستقبال الرسائل وإرسالها سواء كانت ملفات أو صور أو صوتيات.

كما يتميز هذا التطبيق بأنه آمن تماماً لا يستطيع أحد قراءة الرسائل إلا الراسل المرسل فقط لأنه محمي.

تطبيق Viber

يعد تطبيق الفايبر من أفضل البدائل التي تجعلك تستغني تمامًا عن استخدام الواتساب، وهذا لأنه سهل الإستخدام، ويتواجد به كافة مميزات الواتساب.

تطبيق Telegram

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يعد تطبيق التيلجرام من أكثر التطبيقات الشبية لتطبيق الواتساب، كما أن التيلجرام من أشهر التطبيقات التي تتنافس مع تطبيق الفيس بوك و بشدة، وهذا لأن به كافة المميزات من حيث إرسال واستقبال الرسائل، كما إنه يتميز بضم الألف من الأشخاص في المجموعات دون تحديد عدد معين مثل الواتساب، لهذا يضم التليجرام ملايين المستخدمين له كل يوم.

تطبيق TALK

يمكنك الاستغناء عن الواتساب بإستخدام هذا التطبيق حيث يمكنك من خلال هذا التطبيق التواصل مع الآخرين من إجراء المكالمات الصوتية بدقة عالية، كما يمكنك استقبال الرسائل وإرسالها بكافة أنواعها سواء صور أو ملفات أو صوتيات بشكل مجاني، وإقامة المكالمات الجماعية بإعداد كبيرة دون تحديد عدد معين مثل التطبيقات الأخرى.

تطبيق Signal

أهم ما يميز هذا التطبيق هو الحماية والخصوصية التي تتوافر به وهذا ما يميزه عن الواتساب، كما أن التطبيق لا يحتاج إلى بيانات شخصية، وايضًا يتواجد به رموز أمان للتحقق من الرسائل و المكالمات لهذا يعد من اكثر التطبيقات حفظاً على الخصوصية.

تطبيق skype

يعد هذا التطبيق من أقدم وأشهر التطبيقات التواصل الاجتماعي، تستطيع من خلال هذا التطبيق إجراء المكالمات الصوتية الجماعية وإرسال الرسائل، كما أنه يتميز بأمكانية استخدامه على الهواتف و على الكمبيوتر.

تطبيق Tango

هذا التطبيق من أسهل وأبسط التطبيقات التي تستطيع من خلالها التواصل مع الآخرين، لهذا فهو بديل جيد لتطبيق الواتساب، يتواجد به كل كافة التفاصيل المتوفرة في الواتساب من حيث إرسال واستقبال الرسائل الصوتية و الصور و الملفات إجراء المكالمات الصوتية المنفردة والجماعية، كما أن التطبيق مزود بالألعاب.

وهكذا نكون عرضنا لكم افضل 7 بدائل لتطبيق الواتساب وقدمنا مميزات كل تطبيق علي حدي.