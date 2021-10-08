تعرف على أفضل 7 بدائل لتطبيق الواتساب WhatsApp مجانًا

بواسطة برديس المتولي

أزداد كثيرًا التساؤلات والبحث عن بدائل لتطبيق الواتساب وهذا بعد ما شهده العالم منذ يومين بالتحديد يوم الإثنين الماضي الموافق 4 أكتوبر 2021م، حيث توقف تطبيق الواتساب من إرسال واستقبال الرسائل لمدة 4 ساعات، وهذا ما جعل الجميع يدرك أهمية تطبيق الواتس اب في حياتنا وايضا أدركنا خطورتة إذا استمر هذا العطل لفترة طويلة أو تكرر مرة أخرى، لهذا بدأ الجميع بالبحث عن بدائل لتطبيق الواتساب يستطيعون من خلالها الاعتماد عليها في التواصل مع الآخرين دون الخوف من التوقف أو حدوث أعطال، وهذا ما ستقدمه لكم خلال هذا المقال.

تعرف على أفضل 7 بدائل لتطبيق الواتساب WhatsApp مجانًا 8 8/10/2021 - 10:22 م

أفضل 7 بدائل لتطبيق الواتساب 

سنقدم لكم أفضل التطبيقات البديلة لتطبيق الواتساب وهي:

  1. تطبيق LINE

تعرف على أفضل 7 بدائل لتطبيق الواتساب WhatsApp مجانًا 1 8/10/2021 - 10:22 م

تستطيع استخدام هذا التطبيق كبديل للواتساب حيث أن هذا التطبيق كان مشهور جداً في الفترة الماضية، كما يتواجد في هذا التطبيق كافة المميزات التي تبحث عنها من حيث إجراء المكالمات الصوتية المحلية والدولية، واستقبال الرسائل وإرسالها سواء كانت ملفات أو صور أو صوتيات.

كما يتميز هذا التطبيق بأنه آمن تماماً لا يستطيع أحد قراءة الرسائل إلا الراسل المرسل فقط لأنه محمي.

تعرف على أفضل 7 بدائل لتطبيق الواتساب WhatsApp مجانًا 2 8/10/2021 - 10:22 م

يعد تطبيق الفايبر من أفضل البدائل التي تجعلك تستغني تمامًا عن استخدام الواتساب، وهذا لأنه سهل الإستخدام، ويتواجد به كافة مميزات الواتساب.

تعرف على أفضل 7 بدائل لتطبيق الواتساب WhatsApp مجانًا 3 8/10/2021 - 10:22 م

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يعد تطبيق التيلجرام من أكثر التطبيقات الشبية لتطبيق الواتساب، كما أن التيلجرام من أشهر التطبيقات التي تتنافس مع تطبيق الفيس بوك و بشدة، وهذا لأن به كافة المميزات من حيث إرسال واستقبال الرسائل، كما إنه يتميز بضم الألف من الأشخاص في المجموعات دون تحديد عدد معين مثل الواتساب، لهذا يضم التليجرام ملايين المستخدمين له كل يوم.

تعرف على أفضل 7 بدائل لتطبيق الواتساب WhatsApp مجانًا 4 8/10/2021 - 10:22 م

يمكنك الاستغناء عن الواتساب بإستخدام هذا التطبيق حيث يمكنك من خلال هذا التطبيق التواصل مع الآخرين من إجراء المكالمات الصوتية بدقة عالية، كما يمكنك استقبال الرسائل وإرسالها بكافة أنواعها سواء صور أو ملفات أو صوتيات بشكل مجاني، وإقامة المكالمات الجماعية بإعداد كبيرة دون تحديد عدد معين مثل التطبيقات الأخرى.

تعرف على أفضل 7 بدائل لتطبيق الواتساب WhatsApp مجانًا 5 8/10/2021 - 10:22 م

أهم ما يميز هذا التطبيق هو الحماية والخصوصية التي تتوافر به وهذا ما يميزه عن الواتساب، كما أن التطبيق لا يحتاج إلى بيانات شخصية، وايضًا يتواجد به رموز أمان للتحقق من الرسائل و المكالمات لهذا يعد من اكثر التطبيقات حفظاً على الخصوصية.

تعرف على أفضل 7 بدائل لتطبيق الواتساب WhatsApp مجانًا 6 8/10/2021 - 10:22 م

يعد هذا التطبيق من أقدم وأشهر التطبيقات التواصل الاجتماعي، تستطيع من خلال هذا التطبيق إجراء المكالمات الصوتية الجماعية وإرسال الرسائل، كما أنه يتميز بأمكانية استخدامه على الهواتف و على الكمبيوتر.

تعرف على أفضل 7 بدائل لتطبيق الواتساب WhatsApp مجانًا 7 8/10/2021 - 10:22 م

هذا التطبيق من أسهل وأبسط التطبيقات التي تستطيع من خلالها التواصل مع الآخرين، لهذا فهو بديل جيد لتطبيق الواتساب، يتواجد به كل كافة التفاصيل المتوفرة في الواتساب من حيث إرسال واستقبال الرسائل الصوتية و الصور و الملفات إجراء المكالمات الصوتية المنفردة والجماعية، كما أن التطبيق مزود بالألعاب.

وهكذا نكون عرضنا لكم افضل 7 بدائل لتطبيق الواتساب وقدمنا مميزات كل تطبيق علي حدي.



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برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق

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