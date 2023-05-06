تعرف على أفضل 3 هواتف مناسبة للألعاب لعام 2023

إذا كنت تبحث عن هاتف للألعب فهناك الكثير من الخيارات يمكنك تجربتها للإستفادة القصوى بتجربة مثالية, فى هذا المقال سوف نتطرق إلى أفضل الهواتف الذكية المناسبة للألعاب الإلكترونية, التي تتطلب مواصفات عالية.

قمنا بعمل شاق من أجلك واختبرنا كل هاتف في السوق تقريبًا لكى نتأكد من أنه سوف يناسبك, تابع القراءة لإيجاد هاتفك المفضل والذى يمكنك شراءوه في عام 2023.

تتطلب بعض الالعاب هواتف تحتوى على “شريحة نظام” متطورة وهى شريحة إلكترونية مصغرة تحتوي على الملايين من الدوائر والوحدات والأجزاء الإلكترونية الصغيرة التي تتفاعل معاً من أجل تنفيذ الأوامر المثبتة على وحدات المعالجة, وربطها بمعالج الرسوميات GPU, ونظراً لحجم الجرافيك وبنية الألعاب المتقدمة التى تحتاج إلى أقصي اعدادات رسومية Ultra Graphics وأعلي دقة وضوح Resolution وفى هذا الموضوع سوف نقدم لكم أفضل الهواتف المناسبة للألعاب في عام 2023.

فى حالة كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من استخدام الألعاب الالكترونية، فستحتاج إلى شراء هاتف مناسب يحتوى على معالج من فئة Qualcomm Snapdragon 835 او حتى معالج ثماني النواة Samsung Exynos 8895 كي يوفر لك تجربة رائعة فى تشغيل الألعاب المختلفة ولكن قبل شرائك الهاتف المناسب, سواء كنت ستختار iOS أم Android؟ العثور على هاتف مناسب للألعاب ليس بالأمر السهل. كما يمكنك معرفة المزيد في دليل المشتري المفصل الخاص بنا عبر هذا الرابط

المواصفات:

المركة ASUS اسم الموديل ROG Phone 6 Batman Edition Wireless Carrier Unlocked نظام التشغيل Android 12.0 شبكة الاتصالات المدعومة 5G ذاكرة وصول عشوائي RAM 12 GB Connectivity technologies Bluetooth, Wi-Fi, USB, NFC اللون Black مقاس الشاشة 6.78 Inches شبكة الاتصال اللاسلكي GSM, Wi-Fi, LTE

سعر الجهاذ 1,370 $

يحتل هذا النوع من الهواتف المرتبة الأولى فى فئته, مع أنّه الأحدث في تشكيلة هواتف ASUS المخصصة للألعاب ولكنه هو أفضل هاتف نوصي به. يحتوي على جميع الميزات الرائعة الخاصة بالألعاب كما أنه يؤدي أيضًا أداءً جيدًا في المهام الأخرى. تحتوي معظم هواتف الألعاب الأخرى على نقاط ضعف صارخة، لكن هذا الجهاز شامل ورائع، إنه أيضًا أحد الهواتف القليلة جدًا المزودة بتقنية عالية الجودة، تستخدم مستشعرات فائقة لأداء مهمة مماثلة للمشغلات الموجودة على وحدة التحكم, بالإضافة إلى Aero Active Cooler 7.

بعض المميزات المضافة إلى ROG Phone 6 Ultimate

بمقياس 6.78 بوصة, ومعالج سناب دراجون 8+ جين 1 وذاكرة وصول عشوائى 8/12 جيجا رام, ومساحة داخلية 128/256/512 جيجابايت هذا الجهاز يبدو أنه مناسب لتجربة مزهلة، حيث يحتوى على شاشة AMOLED 165 تتميز بأخذ عينات عالية اللمس بمقدار (720 هرتز)، يتضمن الكثير من الإضافات الرائعة مثل الالتقاط التلقائي للميزات أو عرض التنبيهات على الشاشة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولحسن الحظ يمكنك هذا الجهاز تقليل معدل التحديث إلى 60 أو 90 أو 120 أو 144 هرتز في الإعدادات (على أساس كل لعبة تختارها للتشغيل)، ويخفض تلقائيًا إلى 30 هرتز للشاشة دائمًا لتوفير البطارية.

يحتوى ROG Phone 7 Ultimate على بطاريتين بقوة 3000 مللي أمبير, بسعة إجمالية هائلة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة ولكنه لا يحتوى على شاحن لاسلكي.

إذا كنت تبحث عن هاتف مناسب للألعاب فننصحك بتجربة هذا الهاتف، يتميز ROG Phone 7 Ultimate بمنفذ تبريد إضافي يأتي أيضًا مع AeroActive Cooler 7 على الرغم من كل ذلك ما زلنا لا نعتقد أنه يستحق 400 دولار.

مميزات هاتف ROG Phone 6 Ultimate

عمر بطارية أطول: تدوم الخلية الضخمة التي تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير في الساعة لمدة يومين أو عدة ساعات منعدد ساعات تشغل الألعاب.

الملحقات الإضافية:يحتوى هذا الهاتف على نظام بيئي كامل من الملحقات، ولعلى وأبرزها إضافة Aero Cooler 7 التى لا يمكن الاستغناء عنها.

اذا كنت تبحث عن هاتف وبأسعار مناسبة فإن (Redmagic 8 Pro) مناسب لك خصوصاً إذا كنت تهوى ممارسة الألعاب بجودة عالية, يتمتع الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 أو 16 جيجا بايت, وتركز Asus على الجودة المعيارية فى تطوير الهواتف المناسبة للألعاب بتكلفة اقل من (Galaxy S23 Ultra)

الماركة REDMAGIC إسم الموديل 8 Pro Black الناقل اللاسلكى nlocked for All Carriers نظام التشغيل Android 13.0 سعة التخزين 256 GB تقنيات الإتصال اللاسلكي Wireless, Bluetooth, WiFi, USB, NFC حجم الشاشة 6.8 Inches تقنية الشبكة اللاسلكية GSM, Wi-Fi, LTE نوع الموصل USB Type C, 3.5mm Jack اللون Black color

سعر الجهاذ $ 769

المواصفات:

الكاميرا: 108 + 13 + 5 ميجابكسل

المعالج: Snapdragon 8 Gen 1 الرام: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت الذاكرة الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت الشاشة: 6.67 بوصة – 144 هرتز – OLED

المركة شاومي – Black Shark اسم الموديل Black Shark 5 Pro Wireless Carrier Unlocked for All Carriers نظام التشغيل JoyUI 13, based on MIUI شبكة الاتصال 5G مساحة التخزين 256 GB Connectivity technologies NFC ذاكرة 12 GP مقاس الشاشة 6.67 بوصة شبكات الاتصال اللاسلكي GSM, Wi-Fi, CDMA, LTE

سعر الجهاذ 660 $

يتميز بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، وبذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، كما أنه يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4650 مللي أمبير في الساعة مع شحن 120 وات, كما يمكنك شحن الهاتف خلال 15 دقيقة فقط, بالإضافة إلى معدل تحديث عالٍ وهو ونفس معدل أخذ العينات 720 هرتز مثل ROG Phone 6.

يحتوي Black Shark 5 Pro على كاميرا ثلاثية مزودة بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بكسل.