تعرف على أسعار سلسلة هواتف شاومي Redmi Note 12 بعد طرحها في أسواق الهواتف رسميا

أعلنت شركة شاومي الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، من خلال حدث شهدته مدينة أثينا بدولة اليونان، عن طرح سلسلة هواتف شاومي Redmi Note 12 في الأسواق العالمية، تهميدا إلى طرحها في باقي أسواق الهواتف في الفترة القادمة. في هذا الموضوع سوف نتعرف على أبرز مواصفات سلسلة Xiaomi Redmi Note 12.

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12 5G

يأتي الهاتف ضمن سلسلة شاومي الجديدة، وسوف يتم طرح نسخة من الهاتف 4G ونسخة 5G.

ويأتي الإصدار 5G بسعة تخزين تبدأ من 4 جيجا رام مع مساحة تخزين تصل إلى 128 جيجا، وتم تسعير هذه النسخة عالميا بسعر 270 يورو.

وتأتي النسخة ال 4G بسعة تخزين 64 أو 128 جيجا مع 4 جيجا RAM وتم تسعيره عالميا بسعر يقترب من 204 يورو.

سعر هاتف شاومي Redmi Note 12 pro

هذا الهاتف يمثل النسخة الأعلى من سلسلة شاومي ويأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة وجودة FHD+، مع معدل تحديث 120 هرتز.

ويتميز الهاتف أيضا بوجود نسخ مختلفة من مساحات التخزين تبدأ من 128 جيجا وحتى 256 جيجا ذاكرة تخزين.

ويأتي أيضا مع بطارية بحجم 5000 مللي أمبير وكاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجا بيكسل وسماعات مزدوجة، ويصل سعر الهاتف إلى 360 يورو في الأسواق العالمية.

يذكر أن الشركة طرحت سلسلة هواتف شاومي الجديدة لتضم عدة هواتف كالتالي: