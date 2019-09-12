تعرف على أسعار الـ i iPhone 11 الجديد.. وأهم مميزاته

كم يتكلف أسعار ال iPhone 11 الجديد؟، سؤال يطرحه الأن كل عشاق هواتف ال iPhone المعروفة بين الناس ومشهورة أيضا، ويبحثون عن مميزات هاتف ال iPhone 11 الجديد خلال هذه الفترة بعدما كشفت عنه شركة أبل ولذلك سوف نتعرف عليه من خلال هذه السطور التالية، حيث قد قامت شركة أبل بعمل مؤتمر كبير لكي يتم الكشف فية عن هاتفها الجديد iPhone 11 حيث أنه يحتوي علي مميزات عديدة عكس ما هو موجود في الهواتف الأخري.







حيث قامت الشركة المصممة أبل من خلال المؤتمر عن كشف مواصفات ال iPhone 11 الجديد، ومن أول ميزاته الذي يحملها ال i iPhone عندما قامت شركة أبل بتخفيض سعره ل 50 دولار وذلك عن النسخة الماضية لسنة 2018، حيث أعلنت الشركة عن نيتها لتخطيط في اطلاق مميزاته في الألعاب الإلكترونية وايضا خدمات البث التدفقي، ويأتي ذلك من خلال ظاهرة مراجعة المنتجات في الأسواق.







سعر iPhone 11 الجديد

وفي نفس الوقت الشركة المصممة أبل قد عرضت ثلاثة نماذج أخري لذلك الهاتف الجديد iPhone 11، iPhone 11 pro max، i iPhone 11 pro حيث أنه مجهز بكاميرا ثلاثية الأبعاد ومجهز أيضا بكثير من المميزات الأخري، حيث أننا سوف نتعرف عليها من خلال نص مخصص بداخل التقرير، وبالنسبة للإجابة المتداولة عبر كثير من الأشخاص عن سعر ال iPhone 11 ؟، لذلك قد كشفت الشركة عن أسعار ال iPhone 11 الجديد وهو يبدأ من 699 بدلا من 749 العام الماضي.







مميزات i iPhone 11 الجديد

ايفون 11 الجديد، وفي سياق المؤتمر الكبير الذي قام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس قد أوضح رئيس مجلس الإدارة لشركة المصممة أبل، حيث قال أن هواتف ال iPhone الجديدة قد تحمل قدرات ممتازة وجديدة حيث تحتوي على تصميم رائع وجميل.







ولذلك سوف نعرض لكم بعض مميزات ال i iPhone الجديد وهي كالتالي:

يحتوي على بطارية أكبر من الإصدارات القديمة بسعة 35، بالإضافة الي أنها تدعم خاصية الشحن السريع وذلك بقوة 15 واط.

ويوجد أيضا على نظام التشغيل تحسينات جديدة.

ومن أهم مميزات iPhone 11 برو ماكس أنه مقاوم ضد الماء والغبار ايضا وذلك بمعيار 68، حيث يصل الى عمق متر وذلك لمدة تتراوح دقيقة.

يحتوي أيضا على شاشة رائعه جدا وهي تدعم خاصية اللمس ال ثري دي وتعمق الألوان واسع وتحتوي على كثير من المميزات الأخري.

وتأتي الكامير الخلفية فية بدقة 12 ميجا بكسل، حيث أنها ثلاثية الأبعاد، وتدعم الكثير من المميزات وبالإضافة الى ذلك اضافات جديدة على خصائص الذكاء الصناعي والكثير من الخصائص الأخري مثل تصوير الصور بزاويات مختلفة.