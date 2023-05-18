تعرف على أرخص موبايل شاومي في مصر بسعر بسيط جدا!
يعتبر هاتف شاومي Redmi A1 من الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في الأسواق، وهو يأتي بمواصفات جيدة وبسعر مناسب. وتعد شركة شاومي من أكبر الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في العالم، حيث تقدم هواتف ذات جودة عالية وأداء ممتاز.
مواصفات هاتف شاومي Redmi A1+
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|الشاشة
|كبيرة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD+، ودقة 1600 × 720 بكسل.
|المعالج
|يتم تشغيل الهاتف الذكي من شاومي، بواسطة معالج مقبول لهذه الفئة السعرية، ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك، من نوع Helio A22، إلى جانب ما يصل إلى 2 أو 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ويحتوي + Redmi A1 + على ما يصل إلى 32 جيجابايت من مساحة تخزين الداخلية المدمجة.
|الكاميرا الخلفية
|مزدوجة بدقة 8+ 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.
|نظام التشغيل
|أندرويد 12، بدون واجهة المستخدم MIUI، إذ يحتوي على إصدار “Go Edition، المصمم للهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، والذي زودته جوجل بميزات أندرويد القياسية.
|مميزات الهاتف
|ويتميز هاتف شاومي Redmi A1+ بشاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD+، ودقة 1600 × 720 بكسل.
سعر هاتف شاومي Redmi A1+
يبلغ سعر هاتف شاومي Redmi A1+ حوالي 3390 جنيه مصري.