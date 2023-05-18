تعرف على أرخص موبايل شاومي في مصر بسعر بسيط جدا!

المعالج

يتم تشغيل الهاتف الذكي من شاومي، بواسطة معالج مقبول لهذه الفئة السعرية، ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك، من نوع Helio A22، إلى جانب ما يصل إلى 2 أو 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ويحتوي + Redmi A1 + على ما يصل إلى 32 جيجابايت من مساحة تخزين الداخلية المدمجة.