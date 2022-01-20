تعرف الآن على أفضل تطبيقات مجانية لتعليم اللغة الإنجليزية 2022 بدون إنترنت

التعليم عن بعد في وقتاً الحالي يعتبر أكثر شيوعاً واستخداماً لأنه أفضل من الطرق التقليدية، لذا يوجد العديد من التطبيقات التي تساعد على تعليم اللغة الإنجليزية بأحدث الطرق لأن اللغة تساعد على اكتشاف ثقافة الكثيرين والتواصل معهم بيسر، لذا قررنا نقدم لكم أفضل تطبيقات تساعد على تعليم اللغة بيسر بدون إنترنت تابعونا.

أفضل تطبيقات مجانية لتعليم اللغة الإنجليزية

يوجد العديد من التطبيقات لتعليم اللغة ومن أبرزها ما يلي:

يعتبر من اكثر التطبيقات الشعبية لتعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين بالطرق المسلية والمبسطة والنطق بالاستماع، وأيضا يعلم القراءة والكتابة والترجمة كما يضم العديد من المميزات الأخري، لذا نال إعجاب الكثيرين من المستخدمين واجتاز على أكثر من مليون مستخدم.

من أفضل البرامج لتعلم اللغة وحصل على جائزة أفضل تطبيق لتعليم اللغات، لأنه يساعد على تعلم اللغة من حيث القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية، كما يقدم مساعدات ونصائح هامة لتعلم اللغة الإنجليزية.

يعد من أحد التطبيقات التي تساعد على تعليم اللغات، وهو من التطبيقات المجانية ومناسب للمبتدئين، كما يساعد على تعليم أساسيات اللغة والتعمق في تعليم اللغة، ويضم أكثر من 30 ألف فيديو لشرح الدروس في التطبيق.

يضم التطبيق أكثر من 10 لغة، ويساعد على تعليم اللغات من حيث القراءة والكتابة والتحدث والإملاء بمختلف اللغات، كما يتسم هذا التطبيق بأنه مجاني ويمكنك تحميله من متجر جوجل بلاي.

من أحد التطبيقات السهلة الاستخدام لأنه يحتوي على واجهة سهلة، ويضم التطبيق مختلف اللغات، كما حصل على جوائز في تعليم اللغات، ويمكنك استخدام التطبيق بدون الاتصال بالإنترنت، لذا نال إعجاب الكثيرين واجتاز عدد ضخم في التحميل من قبل المستخدمين حول مختلف العالم.