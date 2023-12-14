تعاون جديد بين OpenAI وأكسل سبرينغر يُعزز الصحافة المدعمة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة OpenAI عن تعاونها مع ناشر الأخبار العالمي “أكسل سبرينغر” في صفقة تاريخية تتضمن تقديم ملخصات لمحتوى أكسل سبرينغر ردًا على استفسارات ChatGPT، هذه الشراكة تسمح لروبوت الدردشة ChatGPT بتقديم ملخصات للقصص الإخبارية من مصادر مثل Politico، Business Insider، Bild، وWelt.

التكامل بين الصحافة والذكاء الاصطناعي

تشمل الملخصات التي يقدمها ChatGPT موادًا قد تتطلب اشتراكات للقراءة، مع تقديم روابط للمقالات الكاملة، يبدأ هذا التعاون في الربع الأول من عام 2024، مما يجعل الأخبار العاجلة جزءًا من تجربة المستخدمين على ChatGPT.

تفضيل المحتوى في نتائج بحث ChatGPT

يهدف هذا التعاون إلى زيادة حركة المرور وإيرادات الاشتراكات لعلامات أكسل سبرينغر التجارية، حيث يحصل المحتوى على مكانة مفضلة في نتائج بحث ChatGPT، كما تدفع OpenAI مقابل استخدام محتوى أكسل سبرينغر لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة الخاصة بها.

الشروط المالية للصفقة والتوجه العام

لم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة، التي تمتد لعدة سنوات وليست حصرية، يأتي هذا التعاون في وقت تبحث فيه العديد من دور النشر عن طرق لحماية حقوق التأليف والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.

التعاون السابق مع وكالة أسوشيتد برس

تعتبر هذه الصفقة هي الثانية من نوعها لـ OpenAI مع ناشر أخبار رئيسي، حيث سبق أن أبرمت صفقة مع وكالة أسوشيتد برس في يوليو، هذا التعاون يتضمن ترخيص جزء من أرشيف قصص وكالة أسوشيتد برس لـ OpenAI، مع إتاحة الوصول إلى تكنولوجيا الشركة وخبرتها.

تطلعات مستقبلية للتعاون بين دور النشر وشركات الذكاء الاصطناعي

يُظهر هذا التعاون الناجح بين OpenAI وأكسل سبرينغر الإمكانيات الكبيرة للصحافة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، ويعد بفتح آفاق جديدة للنموذج الأعمالي الصحفي، تسعى “أكسل سبرينغر” من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالجودة والأهمية المجتمعية للصحافة، وتطوير نموذج الأعمال الخاص بها.