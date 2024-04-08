تطوير جوجل لشبكة Find My Device: تتبع محسن للأجهزة والعناصر الشخصية

جوجل ترفع مستوى تتبع الأجهزة باستحداث شبكة Find My Device في الولايات المتحدة وكندا، توفر إمكانية لمستخدمي أندرويد لاسترداد أجهزتهم المفقودة أو الأشياء المنزلية المهمة بفاعلية أكبر، هذه الشبكة، التي تحظى بدعم أكثر من مليار جهاز بنظام أندرويد، تتيح العثور على الأجهزة التي تعمل بالإصدار التاسع من أندرويد فما فوق، مماثلة بذلك لخدمة آبل الشهيرة Find My.

الشبكة تتيح لمستخدميها تحديد موقع أجهزتهم الأندرويد عن بعد، سواء عبر الرنين أو عرض مواقعها على خريطة، وذلك حتى في غياب اتصال الجهاز بالإنترنت، هذه الميزة تعد تحسينًا ملحوظًا مقارنة بالإصدار السابق الذي كان يتطلب وجود اتصال بالإنترنت للعثور على الجهاز.

ميزة جديدة مثيرة للاهتمام تسمح لمالكي أجهزة Pixel 8 و Pixel 8 Pro بتعقب أجهزتهم حتى عند إيقاف تشغيلها أو نفاد طاقة البطارية، ومع دمج علامات التعقب بلوتوث من Chipolo و Pebblebee في التطبيق، ستتاح إمكانية تعقب العناصر اليومية كالمفاتيح والمحافظ بدءًا من مايو.

جوجل تبرز التزامها بالأمان والخصوصية، مشيرةً إلى أن علامات Chipolo و Pebblebee ستدعم تنبيهات التتبع غير المعروفة عبر كل من أندرويد وiOS لتجنب التتبع غير المرغوب فيه، ومن المتوقع أن تنضم علامات متوافقة أخرى من موتورولا، Jio، وEufy إلى الشبكة لاحقًا هذا العام.

في خضم تعزيز الأمان، أعلنت جوجل وآبل عن تعاونهما لتنبيه المستخدمين حيال التتبع غير المرغوب فيه بواسطة أجهزة تعقب البلوتوث، إضافة إلى ذلك، تندمج الشبكة الجديدة مع أدوات Nest المنزلية الذكية لتوفير معلومات دقيقة حول قرب الأجهزة المفقودة.

جوجل تؤكد أن الشبكة المحدثة Find My Device مصممة لتكون آمنة وخاصة، مع تشفير من طرف إلى طرف لبيانات الموقع وتقارير مجمعة تضمن حماية أمنية معززة ضد التتبع غير المرغوب، وتخطط الشركة لتوسيع التوافق ليشمل سماعات الرأس من سوني و JBL، معززةً بذلك نطاق شبكتها لتشمل أنواعًا أوسع من الأجهزة.