تطورات جديدة في Bing: تعرف على الميزة الجديدة

مايكروسوفت تقوم بإختبار الميزة الجديدة التي سوف يتم إطلاقها قريبًا في روبوت “بينج شات” القائم على الذكاء الاصطناعي، وهذه الميزة هي التعرف على الصور من خلال بينج شات.

وإذا كنت تسأل وتقول وكيف يتم إختبار هذه الميزة؟ سوف تكون الإجابة هي من خلال توفير هذه الميزة لعدد محدود من مستخدمي روبوت الدردشة بينج شات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وميزة التعرف على الصور الجديدة تتيح للمستخدمين رفع الصور إلى بينج شات، ثم طرح بعض الأسئلة التي تخص هذه الصورة أو الصور، ووفقًا لما أفاد به بعض الأشخاص الذين أتحيت لهم فرصة تجربة الميزة الجديدة، فإن ميزة تعرف الصور لها الكثير من الفوائد مثل فحص الكثير من الصور واكتشاف محتواها.

وقال رئيس قطاع خدمات الويب والإعلانات في مايكروسوفت، ميخائيل باراخين، أن الميزة الجديدة متاحة لنسبة 10% من مستخدمي بينج شات في الوقت الحالي، وأضاف أيضًا أن الميزة متوفرة حاليًا على أجهزة الكمبيوتر فقط، لكن مايكروسوفت ستوسع الدعم لمستخدمي بينج شات على جميع الأجهزة المحمولة.

وأعلم ما يدور في عقلك الآن، أنت تقول ومتى ستتوفر هذه الميزة؟ قال أيضًا باراخين أن ميزة التعرف على الصور ستتوفر للجميع خلال الأسابيع القادمة، ولكن هل تعتقد أن الموضوع انتهى؟ لا، ذكر أيضًا ميخائيل في تغريدة له على تويتر أن اختبار دعم مسح المستندات الطويلة سيبدأ الأسبوع المقبل لعدد محدود من الأشخاص.

وقال أيضًا إن الاختبار التجريبي لإدماج روبوت بينج شات في المتصفحات الخارجية تم إيقافه مؤقتًا لأن فريق المطورين اكتشف العديد من المشاكل والأخطاء، خاصة في متصفح سفاري على أجهزة آبل، وسيتم إعادة الاختبار في وقت قريب جدًا.

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