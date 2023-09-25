تطبيق WhatsApp لن يعمل بعد الآن على أكثر من 15 جهازًا قديمًا.. القائمة كاملة هنا
تطبيق WhatsApp، التطبيق الأشهر للمراسلات الفورية على مستوى العالم، والأكثر شعبية، يقوم بشكل متكرر بإصدار تحديثات وإضافة ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم وتحسين الأمان، وفي الوقت نفسه، يوقف أيضًا دعم أجهزة Android وiOS الأقدم،الآن، قال واتساب إنه لن يقدم الدعم بعد الآن لأكثر من 15 جهازًا يعمل على إصدارات نظام التشغيل Android 4.1 والإصدارات الأقدم.
دعم تطبيق WhatsApp لن يكون متاحًا بعد الآن على هذه الأجهزة
وفقًا لموقع الويب، بدءًا من 24 أكتوبر، سيتوقف تطبيق WhatsApp عن دعم الأجهزة التي تعمل على إصدارات نظام التشغيل Android 4.1 والإصدارات الأقدم، والتي، وفقًا للتقارير، تشمل Samsung Galaxy Note 2 وSony Xperia Z و16 جهازًا أقدم آخر.
وفيما يلي القائمة الكاملة للأجهزة التي لن تتلقى دعم تطبيق واتساب وذلك اعتبارًا من 24 اكتوبر 2023
|أجهزة الهواتف الذكية التي لن يعمل عليها تطبيق واتساب بعد الآن
|Samsung Galaxy Note 2
|HTC One
|Samsung Galaxy S2
|HTC Desire HD
|Samsung Galaxy Nexus
|HTC Sensation
|Samsung Galaxy Tab 10.1
|LG Optimus 2X
|Nexus 7 (upgradable to Android 4.2)
|LG Optimus G Pro
|HTC One
|Sony Xperia Z
|Motorola Xoom
|Sony Xperia S2
|Motorola Droid Razr
|Sony Ericsson Xperia Arc3
إذا كان لديك أي من هذه الأجهزة المذكورة، وترغب في الاستمرار في استخدام واتساب، فقد تحتاج إلى التفكير في الترقية إلى جهاز يعمل بنظام التشغيل Android الإصدار 5.0 أو أحدث، وأجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث، وKaiOS 2.5.0 والإصدارات الأحدث، بما في ذلك JioPhone و JioPhone 2.
كيفية التحقق من إصدار نظام التشغيل على الهاتف الذكي
في حالة عدم التأكد من إصدار نظام التشغيل الموجود على جهازك، يمكنك التحقق منه باتباع الخطوات التالية:
- افتح قائمة “الإعدادات” على جهازك.
- قم بالتمرير لأسفل واختر “حول الهاتف / حول الجهاز”.
- ابحث عن “معلومات البرنامج” وحدد ذلك.
- ضمن فئة “الإصدار”، ستجد المعلومات حول إصدار Android الخاص بك.