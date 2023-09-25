تطبيق WhatsApp لن يعمل بعد الآن على أكثر من 15 جهازًا قديمًا.. القائمة كاملة هنا

تطبيق WhatsApp، التطبيق الأشهر للمراسلات الفورية على مستوى العالم، والأكثر شعبية، يقوم بشكل متكرر بإصدار تحديثات وإضافة ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم وتحسين الأمان، وفي الوقت نفسه، يوقف أيضًا دعم أجهزة Android وiOS الأقدم،الآن، قال واتساب إنه لن يقدم الدعم بعد الآن لأكثر من 15 جهازًا يعمل على إصدارات نظام التشغيل Android 4.1 والإصدارات الأقدم.

أكثر من 15 جهازًا قديمًا لن يدعمها تطبيق WHATSAPP بعد الآن - مصدر الصورة موقع 91mobiles

دعم تطبيق WhatsApp لن يكون متاحًا بعد الآن على هذه الأجهزة

وفقًا لموقع الويب، بدءًا من 24 أكتوبر، سيتوقف تطبيق WhatsApp عن دعم الأجهزة التي تعمل على إصدارات نظام التشغيل Android 4.1 والإصدارات الأقدم، والتي، وفقًا للتقارير، تشمل Samsung Galaxy Note 2 وSony Xperia Z و16 جهازًا أقدم آخر.

وفيما يلي القائمة الكاملة للأجهزة التي لن تتلقى دعم تطبيق واتساب وذلك اعتبارًا من 24 اكتوبر 2023

أجهزة الهواتف الذكية التي لن يعمل عليها تطبيق واتساب بعد الآن Samsung Galaxy Note 2 HTC One Samsung Galaxy S2 HTC Desire HD Samsung Galaxy Nexus HTC Sensation Samsung Galaxy Tab 10.1 LG Optimus 2X Nexus 7 (upgradable to Android 4.2) LG Optimus G Pro HTC One Sony Xperia Z Motorola Xoom Sony Xperia S2 Motorola Droid Razr Sony Ericsson Xperia Arc3

إذا كان لديك أي من هذه الأجهزة المذكورة، وترغب في الاستمرار في استخدام واتساب، فقد تحتاج إلى التفكير في الترقية إلى جهاز يعمل بنظام التشغيل Android الإصدار 5.0 أو أحدث، وأجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث، وKaiOS 2.5.0 والإصدارات الأحدث، بما في ذلك JioPhone و JioPhone 2.

كيفية التحقق من إصدار نظام التشغيل على الهاتف الذكي

في حالة عدم التأكد من إصدار نظام التشغيل الموجود على جهازك، يمكنك التحقق منه باتباع الخطوات التالية: