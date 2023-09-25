تقنية

تطبيق WhatsApp لن يعمل بعد الآن على أكثر من 15 جهازًا قديمًا.. القائمة كاملة هنا

سمير زيادة

تطبيق WhatsApp، التطبيق الأشهر للمراسلات الفورية على مستوى العالم، والأكثر شعبية، يقوم بشكل متكرر بإصدار تحديثات وإضافة ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم وتحسين الأمان، وفي الوقت نفسه، يوقف أيضًا دعم أجهزة Android وiOS  الأقدم،الآن، قال  واتساب إنه لن يقدم الدعم بعد الآن لأكثر من 15 جهازًا يعمل على إصدارات نظام التشغيل Android 4.1  والإصدارات الأقدم.

أكثر من 15 جهازًا قديمًا لن يدعمها تطبيق WHATSAPP بعد الآن - مصدر الصورة موقع 91mobiles

أكثر من 15 جهازًا قديمًا لن يدعمها تطبيق WHATSAPP بعد الآن - مصدر الصورة موقع 91mobiles

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دعم تطبيق WhatsApp لن يكون متاحًا بعد الآن على هذه الأجهزة

وفقًا لموقع الويب، بدءًا من 24 أكتوبر، سيتوقف تطبيق WhatsApp  عن دعم الأجهزة التي تعمل على إصدارات نظام التشغيل Android 4.1 والإصدارات الأقدم، والتي، وفقًا للتقارير، تشمل Samsung Galaxy Note 2 وSony Xperia Z  و16 جهازًا أقدم آخر.

أنظمة التشغيل التي لن يدعمها تطبيق WHATSAPP بعد الآن - مصدر الصورة موقع واتساب ويب
أنظمة التشغيل التي لن يدعمها تطبيق WHATSAPP بعد الآن – مصدر الصورة موقع واتساب ويب

وفيما يلي القائمة الكاملة للأجهزة التي لن تتلقى دعم تطبيق واتساب وذلك اعتبارًا من 24 اكتوبر 2023

أجهزة الهواتف الذكية التي لن يعمل عليها تطبيق واتساب بعد الآن
Samsung Galaxy Note 2 HTC One
Samsung Galaxy S2 HTC Desire HD
Samsung Galaxy Nexus HTC Sensation
Samsung Galaxy Tab 10.1 LG Optimus 2X
Nexus 7 (upgradable to Android 4.2) LG Optimus G Pro
HTC One Sony Xperia Z
Motorola Xoom Sony Xperia S2
Motorola Droid Razr Sony Ericsson Xperia Arc3

إذا كان لديك أي من هذه الأجهزة المذكورة، وترغب في الاستمرار في استخدام واتساب، فقد تحتاج إلى التفكير في الترقية إلى جهاز يعمل بنظام التشغيل Android الإصدار 5.0 أو أحدث، وأجهزة iPhone  التي تعمل بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث، وKaiOS 2.5.0  والإصدارات الأحدث، بما في ذلك JioPhone و JioPhone 2.

كيفية التحقق من إصدار نظام التشغيل على الهاتف الذكي

في حالة عدم التأكد من إصدار نظام التشغيل الموجود على جهازك، يمكنك التحقق منه باتباع الخطوات التالية:

  • افتح قائمة “الإعدادات” على جهازك.
  • قم بالتمرير لأسفل واختر “حول الهاتف / حول الجهاز”.
  • ابحث عن “معلومات البرنامج” وحدد ذلك.
  • ضمن فئة “الإصدار”، ستجد المعلومات حول إصدار Android الخاص بك.
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سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.

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