تطبيق WhatsApp سيتوقف عن العمل على مجموعة من هواتف Android في أكتوبر 2023

تطبيق WhatsApp يستمر بإجراء تغييرات على قائمة الأجهزة التي يدعمها. حيث في ديسمبر 2022، أنهى الدعم لعدد قليل من الهواتف الذكية. والآن، يُعلن أنه بعد الشهر المقبل، لن تتمكن مجموعة جديدة من هواتف Android من تشغيل هذا التطبيق الشهير الخاص بـ Meta.

مصدر الصورة: beebom

الهواتف التي سيتوقف عنها دعم تطبيق WhatsApp

تم الإعلان من قبل تطبيق WhatsApp أنه اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، سيتوقف عن دعم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android 4.1 أو أقل. وبعد هذا التاريخ، سيكون التطبيق متاحًا فقط للهواتف التي تعمل بنظام Android 5.1 والإصدارات الأحدث.

وفي الجهة المقابلة سيظل التطبيق يعمل على أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى KaiOS 2.5.0 والإصدارات الأحدث. ويشمل ذلك أيضًا JioPhone و JioPhone 2. حيث أن هذا لم يتغير منذ ديسمبر الماضي، وهذا أمر جيد لمستخدمي هذه الأجهزة.

وبالرغم أن عدد قليل جدًا من المستخدمين سيتأثرون بهذا التغيير، فإنه سيكون من الأفضل بالنسبة لمن يستخدمون هواتف Android 4.1 أن يفكروا في الترقية. ذلك لأسباب تتعلق بالأمان والخصوصية. إذا كنت ترغب في التحقق من إصدار نظام Android الذي يعمل على هاتفك، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات ثم حول الهاتف للحصول على تفاصيل البرنامج. وإذا كان هاتفك ضمن القائمة، فعليك الاستعداد للترقية في الشهر القادم.

وللأسف، لا يوجد قائمة رسمية تحديد الهواتف التي ستتوقف عنها دعم واتساب. ومع ذلك، من المرجح أن تشمل القائمة هواتف من شركات مثل Sony و HTC و LG، هذا وقد بلغ عددها حوالي 49 هاتفًا في المرة السابقة من إيقاف دعم التطبيق.