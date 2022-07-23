تطبيق TikTok يضيف ميزة تفعيل الترجمة لمقاطع الفيديو

تزداد وتيرة التحديثات التي تضيفها شركات مطوري تطبيقات التواصل الاجتماعي وتتسارع يوما بعد يوم وتشتد حدة التنافس فيما بينها وكل يوم يحمل تحديث جديد لإحدى التطبيقات أما يحمل مِيزة أو إضافة أو يحمل تعديل في النظام الأساسي للتطبيق.

ومؤخرا فقد أضاف تطبيق تيك توك TikTok الشهير المتخصص في الفيديوهات، مِيزة جديدة هامة جدا بالنسبة للمستخدمين للتطبيق عمومًا وذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم بوجه خاص، فقد أضاف خاصية تفعيل التَّرْجَمَةً التلقائية لجميع الفيديوهات التي يمكن تفعيلها من جانب المستخدم نفسه.

فقد كان في السابق لا بد أن يقوم منشئ المحتوى بنفسه خلال رفع الفيديو بتفعيل التسميات التوضيحية علي الفيديو لتمكين خاصية التَّرْجَمَةً وفقا للغات محددة وفي حالة أنه نسي أن يفعل ذلك تضيع الفرصة علية والحل الوحيد أن ذاك هو حذف الفيديو ورفعة مرة أخرى.

أما الآن فتغير الوضع وأصبح بالإمكان تفعيل خاصية التَّرْجَمَةً التلقائية لجميع الفيديوهات من طرف المستخدم نفسه واختيار اللغة المطلوبة ولكن في هذه الأثناء كفترة تجريبية أولي هناك عدة لغات محددة وهي (اللغة الإنجليزية والبرتغالية والألمانية والإندونيسية والإيطالية والكورية والصينية الماندرين والإسبانية وأخيرا التركية) وسوف يقوم مطوري تطبيق تيك توك TikTok بإضافة عدد أكبر من اللغات في التحديثات المقبلة (مثلما فعل اليوتيوب YouTube في السابق).

ولقد استجابت الإدارة المسؤولة عن تطبيق تيك توك TikTok لهذا الطلب والقيام بهذا التحديث تلبية لمطالبات المستخدمين الصم والبكم لإضافة عدد أكبر داخل قاعدة المستخدمين لديها ولتسبق الجميع في سباق المنافسة.