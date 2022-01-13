من خلال تطبيق photoroom من متجر جوجل بلاي للاندرويد إجعل صورك إبداعية ومُذهلة

يُعد تطبيق photoroom من متجر جوجل بلاي للاندرويد أحد أهم التطبيقات المُتخصصة في تعديل الصور وإدخال إضافات إبداعية واحترافية عليها، حيث تبدو صورك فيما بعد وكأنها مُصممة من خلال مصور مٌبدع حيث يحتوي هذا التطبيق على العديد من المميزات التي تجعله تطبيق للمبدعين والمحترفين وكذلك للمبتدئين، فهو يُناسب جميع الأشخاص سواء كان أولئك الذين يقومون بالتعديل في صورهم الشخصية أو هؤلاء الذين يعملون على تصميمات احترافية يتم استخدامها في أعمال الدعاية والإعلان.

مزايا تطبيق photoroom من متجر جوجل بلاي للاندرويد

هناك عديد من المزايا التي يمكنكم الحصول عليها من خلال تحميل تطبيق photoroom على هواتفكم الذكية، والتي كان لها دور كبير في جعله من أنجح التطبيقات الخاصة بتعديل الصور، ومن هذه المزايا ما يلي:

• يمكنك من خلال هذا التطبيق أن تقوم بإنشاء وتصميم صورة للمنتج الخاص بك للتسويق.

• يمكنك استخدام الأدوات الفريدة التي يحتوي عليها التطبيق أن تقوم بتعديل الصورة الخاصة بك باحترافية لما يتناسب مع ذوقك.

• يمكنك تصميم غلاف يوتيوب في حال أردت ذلك حيث أثبت كفاءة كبيرة من هذه الناحية.

• الميزة الأكبر التي ينفرد بها تطبيق photoroom، هو أنه يمكنك إزالة جميع الأشخاص الذين يوجدون في الخلفية، وبذلك سوف تحصل على صورة أنيقة على أعلى مستوى.

ويمتاز التطبيق بالعديد من المزايا الأخرى التي يمكنك الحصول عليها من خلال تحميله على هاتفك الجوال من متجر جوجل بلاي للاندرويد من هنا، فلا تتردد وقم بعمل ذلك على الفور.

كيفية استخدام تطبيق photoroom

في البداية يجب عليك تحميل صورة من هاتفك الجوال، أو التصوير من التطبيق بشكل مباشر، وبعد ذلك قم باختيار خلفية مما يحتوي عليها التطبيق، حيث يحتوي على أكثر من 1000 خلفية متنوعة.

والآن يمكنك عمل ما تريد من خلال الأدوات التي يوفرها لكم تطبيق photoroom، حيث يمكنك إضافة نص خاص بك أو تحرير الصورة وتعديلها.