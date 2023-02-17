تطبيق Locker for Whats Chat لغلق محادثات واتساب حتى لا يراها أي شخص آخر

كل منا يختلف تعامله مع الهاتف ومع التطبيقات التي عليه وبالتحديد تطبيق واتساب حيث أن البعض يميل إلى غلق الهاتف بشكل عام بكلمة مرور حتى يحميه من المتطفلين، ولكن في كثير من الأحيان يكون الأمر على البعض صعبًا خاصة إذا كان الهاتف يجب أن يكون متاح لاستخدام الآخرين مثل الأب أو الأم أو الأبناء، وفي تلك الحالة يميل هؤلاء إلى غلق التطبيقات فقط كما أوضحنا فيما سبق في مقالة تطبيق غلق التطبيقات سواء كانت واتساب أو سناب أو غيرها، ولكن أيضًا قد نحتاج في بعض الأوقات إلى غلق محادثة Whatsapp فقط دون غيرها.

غلق محادثة واتساب بتطبيق من متجر جوجل بلاي للاندرويد

يتميز تطبيق Locker for Whats بالعديد من المميزات التي تجعله رائدًا في التعامل مع الواتس ويعشقه جميع مُحبي هذا التطبيق الأشهر في مجال التواصل الاجتماعي، فهو يتمتع بما يلي من ميزات:

• غلق المحادثات الفردية والجماعية.

• غلق الواتس بالكامل.

• مراسلة الأشخاص الغير مُسجل أرقامهم في سجل الهاتف.

• لن تحتاج سوى كلمة مرور واحدة لغلق المحادثات التي تُريدها.

• توفير شحن البطارية وكذلك مساحة التخزين.

• يدعم بصمة الأصابع لزيادة الحماية والخصوصية.

• ذاكرة التخزين الخاصة به رائعة وتتسع للكثير.

• يدعم البن كود والمصادقة الثنائية.

• إذا فقدت كلمة المرور الخاصة به فالأمر سهل لاسترجاعها دون أية مشاكل.

• لا يوجد به أي مشاركة لبيانات المستخدمين.

كيفية استخدام التطبيق لغلق محادثات واتساب

• بعد تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي للاندرويد من هنا عليك القيام بتثبيته.

• افتح التطبيق وإمنح له الأذونات المطلوبة.

• قم بتعيين كلمة المرور التي تُريدها لغلق المحادثات.

• أضف له بريد إلكتروني وهذا اختياري ولكنه مهم لإستعادة كلمة المرور في حالة فقدانها.

• اضغط على علامة + لإضافة الدردشة الفردية أو الجماعية التي تُريد غلقها.

• يُمكن بالسهولة التبديل بين غلق الدردشة أو التطبيق بشكل كامل.

جدير بالذكر أن التطبيق تم تحميله من مُستخدمي الأندرويد فقط أكثر من 5 مليون مرة، هذا إلى جانب كونه من التطبيقات صغيرة الحجم والتي لا تؤثر على كفاءة عمل الهواتف الذكية حيث يصل حجمه إلى 12 ميجا بايت.