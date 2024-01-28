تطبيق “Google Messages” يستعد لتحديث كبير في واجهة الكتابة وميزات جديدة

ذكر تقرير حديث تم نشره على موقع “9to5google” التقني أن تطبيق Google Messages الشهير يستعد لتحديث كبير يطال واجهة كتابة الرسائل ويقدم شريطًا مخصصًا للاختصارات، على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن هذا التغيير من قبل Google، وأشار التقرير إلى أن بعض مستخدمي الإصدار التجريبي قد بدأوا بالفعل في تجربته.

ماذا يشمل التحديث الجديد؟

نقل التباعد: ستتحول واجهة الكتابة من اليمين إلى اليسار، مما يضع زر الرموز التعبيرية في المقدمة، يليه اختصارات “الإنشاء السحري” والمعرض والزر “+” في النهاية، وسيصبح زر تسجيل الصوت منفصلًا خارج الشريط.

شريط اختصارات مخصص: عند البدء بالكتابة، يظهر شريط جديد يفصل حقل النص عن شريط الاختصارات، وهذا يعني واجهة أكثر تعقيدًا قد تحتاج إلى بعض الوقت للتعود عليها.

تحديثات أخرى: تم تحديث زر تسجيل الصوت بميزة “Moods” التي تتيح تغيير نبرة الصوت، كما ظهرت رموز تعبيرية متحركة وميزة “Photomoji” التي تعمل على تحويل الصور إلى رموز تعبيرية بشكل واسع.

متى يصل التحديث؟

بدأ نشر التحديث الجديد لمستخدمي الإصدار التجريبي بشكل تدريجي، ومن المتوقع وصوله لجميع المستخدمين خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة.

هل التحديث إيجابي؟

آراء المستخدمين منقسمة حول واجهة الكتابة الجديدة، البعض يرحب بالتغييرات ويرى أنها توفر وصولاً أسهل للاختصارات، بينما يجد البعض الآخر أن تباعد النص يثير الارتباك، لهذا سيحتاج كل مستخدم لتجربته بنفسه للإطلاع عليه وإصدار حكمه في الأخير.

ويبدو أن التحديث الجديد لواجهة الكتابة في تطبيق رسائل جوجل هو تحديث إيجابي بشكل عام، حيث أنه يوفر وصولاً أسهل للاختصارات، كما أنه يضيف بعض الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام، مثل ميزة “Moods” وميزة “Photomoji”.

ومع ذلك، قد يكون تباعد النص مثيرًا للارتباك بالنسبة لبعض المستخدمين، وقد يحتاجون إلى بعض الوقت للتعود عليه.