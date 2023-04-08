تطبيق Gift Play يمنحك فرص ثمينة للحصول على شدات ببجي

الكثير سوف يجده عشاق الألعاب في تطبيق Gift Play ليس فقط شدات ببجي ولكن العديد من العملات والعناصر الأخرى، فإذا كنت من عشاق لعبة فري فاير فسوف تجد طرق للحصول على جواهرها أيضا هذا إلى جانب بطاقات جوجل بلاي وأمازون والعديد من المكافآت والهدايا المجانية، هذا إلى جانب وجود فرصة للشراء داخل التطبيق للحصول وبسرعة على ما تحتاجه من تلك المنتجات السابق الإشارة إليها، فقط كل ما عليك هو القيام بالمهام المُرفقة في التطبيق وتجميع العملات الذهبية والنقاط.

التطبيق على متجر جوجل بلاي للاندرويد

هذا التطبيق يُمكنكم تحميله من متجر جوجل بلاي من هذا الرابط هنا وبعد عملية التثبيت سوف تحتاج إلى التسجيل فيه ببريد إلكتروني، ويُفضل أن يكون تابع لجوجل ومن ثم البدء في استخدامه والحصول منه على فرص لكي تقوم بـ شحن شدات ببجي وغيرها من العملات والهدايا الخاصة بالألعاب.

هناك لعبة الطيور الصائدة وهي ممتعة وشيقة تستطيعون ممارستها عبر التطبيق وكلما حققتم الفوز فيها وقمتم بتجميع النقاط زادت الفرصة في الحصول على الشدات، هناك كذلك العجلة الدوارة وفتح صناديق الهدايا التي قد يخدمك الحظ وتحصل منها على عدد جيد من النقاط.

التطبيق مُتميز حيث يعمل على شحن شدات ببجي عن طريق الايدي كما أنه يتم تحديثه باستمرار وآخر تحديث حصل عليه كان في شهر مارس الماضي، كما سوف تجد فيه تبويب يعرض لكم أكثر 100 شخص حصلوا على نقاط وجوائز منه وعدد ما حصلوا عليه وهذا بالطبع للمصداقية والتحفيز.

حقق التطبيق عمليات تحميل تخطت المليون مرة هذا إلى جانب مراجعات تخطى عددها الـ 64 ألف وقد كانت في مجملها جيدة وناصحة لتحميله والتعامل معه لما يتميز به من المصداقية في العمل، حجم التحميل له يصل إلى 27 ميجا بايت كما أنه يحتاج إلى نظام أندرويد 6 والأحدث منه، لم يتبقى الآن سوف التوجه إلى رابط تحميل التطبيق السابق وضعه والبدء في تحميله وتثبيته على الجوالات الخاصة بكم، وتجربة شحن شدات ببجي منه وكذلك العملات الأخرى لبعض الألعاب الشهيرة وعلى رأسها فري فاير.