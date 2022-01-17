شرح تطبيق Free Fire Name Style لاختيار اسم جذاب ومختلف لك على فري فاير

هل مللت الأسماء البسيطة والمعروفة لدى الجميع في لعبة فري فاير؟، هل ترغب باسم جديد مثير يفوح منه شيئًا من الغموض؟، إذن تطبيق Free fire Name Style هو هدفك المنشود والذي سيساعدك على اختيار اسم جديد يعكس هويتك بطريقة ما، وفي نفس الوقت سيجذب انتباه جميع المستخدمين والمشتركين معك بالألعاب، سيقوم باختيار اسم لك جيد يعجب له الجميع ورغم ذلك يصعب نسيانه، مع تطبيق Free Fire Name Style انسى الأسماء المملة واختر لنفسك اسم جديد وأنيق لألعابك.

ما يقدمه لك تطبيق Free Fire Name Style

يمكنك Free Fire Name Style من الاختيار من بين أكثر من 30.000 مجموعة ممكنة لإنشاء اسم تستخدمه بشكل جذاب على مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب المختلفة.

يمكنك من اختيار الاسم ثم تعديله كما تشاء.

التطبيق سهل وسريع ومجاني.

يقدم لك التطبيق أكثر من 1000 اسم عشوائي من الأولاد والبنات لتختار ما تشاء.



يتيح لك أكثر من 100 خط رائع وعصري أنيق يميزك عن بقية المستخدمين.

يوفر لك اكثر من 450 إطارات لتتزين رسائلك لإكساب لعبتك شيء من الاثارة وذلك بفضل Nick Game.

العديد من الرموز التعبيرية الكاملة لأكثر من 100 رمز.

يقدم لك أنماط رائعة مُخصصة لمواقع التواصل الاجتماعي مثل الواتس آب أو الانستجرام أو الفيس بوك أو تويتر وغيرها من المواقع.

تخصيص اسم شهرة لك تصبح به متميزًا عن غيره.

كيفية عمل Nick Game على فري فاير وغيرها

إن Nick Game طريقة سهلة وبسيطة الاستخدام تمكنك من إنشاء اسم مجاني، حيث تستطيع كتابة اسمك المخصص وتلقائيًا سيقوم بإنشاء اللقب مع استخدام أحرف ورموز وخطوات متنوعة ومختلفة، ولإضافة لمسات شخصية تعبر عنك أكثر قم بتزيين النص بأكثر من 450 طريقة مع كل أنواع الرموز وفن الكلمات المتنوعة، أصبح الآن الأمر بغاية السهولة مع Free Fire Style، حيث ستتمكن وبكل سهولة وبساطة من اختيار اسم أصلي وأنيق لألعابك مثل Battle Royale أو Free Fire أو instagram، الآن ما عليك سوى الضغط لفترة للقيام بالنسخ إلى الحافظة واختيار الاسم المنشود.

معلومات إضافية عن تطبيق Free Fire Name Style