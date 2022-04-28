تطبيق Drops من متجر جوجل بلاي للاندرويد من أفضل وأشهر تطبيقات تعلم اللغات

يعد تطبيق Drops من متجر جوجل بلاي للاندرويد واحد من أهم وأشهر التطبيقات حول العالم والتي ساهمت في تعلم اللغات المتعددة وأهمها هي اللغة الإنجليزية، فقط ما عليك سوي القيام باختيار اللغة التي ترغب في تعلمها من بين العديد من اللغات المتاحة داخل التطبيق ويمكنك فقط في خلال 5 دقائق يوميًا أن تتعلم أشياء جديدة بتلك اللغة التي قمت باختيارها وهذا التطبيق متاح بصورة مجانية لجميع الهواتف الأندرويد للتسهيل على الجميع عملية التعلم وبصورة سلسة جدًا.

مزايا تطبيق Drops من متجر جوجل بلاي للاندرويد

• يمتلك التطبيق عدد هائل من جميع اللغات المستخدمة حول العالم وبالتالي يمكنك تعلم لغة واحدة أو حتى أكثر من لغة في آن واحد.

• يتميز التطبيق بسهولة وسلاسة كبيرة في الاستخدام بحيث يسهل على الجميع استخدامه فور التحميل مباشرةً.

• من الممكن استخدام التطبيق في أي وقت ومكان تريده، فأنت لا تحتاج سوي 5 دقائق يوميًا للتعلم الكثير عن اللغة التي قمت باختيارها داخل التطبيق.

• ستتعلم وبكل سهولة من خلال التطبيق وذلك بفضل الصور التي يتيحها التطبيق والتي تعمل على توضيح المعاني للعديد من الكلمات التي قد تجد صعوبة في تعلمها.

• يشبه التطبيق في استخدامه استخدام اللعبة وبالتالي ستحظى بالتعلم السلس من خلال استخدامك للتطبيق.

• ستتعلم كل يوم كلمات جديدة في اللغة التي قمت باختيارها لتمتلك قاموس كامل من الكلمات الجديدة فور حصولك على التطبيق.

• سيعلمك التطبيق في البداية جميع الحروف الأبجدية المتعلقة بلغتك المختارة للتسهيل عليك عملية التعلم.

• أفضل ما يميز التطبيق عن غيره هو كونه يمتلك طريقة فعالة وجذابة تجعل المستخدم يريد التعلم بل ويصبح مدمنًا في تعلم اللغات الجديدة وبالتالي الثقافات المتعددة.

• يمتلك التطبيق ناطق بالصوت لجميع الكلمات التي يصعب عليك قراءتها لتحصل على النطق الصحيح الخاص بكل كلمة وبالتالي امتلاكك للهجة المتعلقة باللغة التي تتعلمها.

• بالإضافة إلى تلك اللغات العديدة المتاحة لدى التطبيق، فإنه يتم إضافة لغة جديدة شهريًا إلى التطبيق لتحظى بالمزيد من التعلم وتعدد الثقافات.

طريقة استخدام تطبيق Drops

• في البداية عليك القيام بتحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي للاندرويد من هنا بصورة مجانية لجميع أجهزة الأندرويد.

• فور تحميل التطبيق والقيام بفتحته عليك الإطلاع على جميع اللغات المتاحة داخل التطبيق ومن ثم قم باختيار اللغة التي ترغب في تعلمها أولًا.

• قم باستخدام التطبيق بصورة دورية كل يوم لمدة 5 دقائق ليقوم البرنامج بتعليمك بعض الكلمات يوميًا من خلال توضيح صورة لكل كلمة مع القيام بنطقها أيضًا.

• أصبح بإمكانك تعلم أي لغة ترغبها وفي وقت قياسي، وذلك فقط فور قيامك بتحميل تطبيق Drops إلى هاتفك المحمول.