تطبيق Clubhouse ما هو وكيفية الحصول على دعوة للانضمام إليه

تطبيق Clubhouse وبعد أن استخدمه الملياردير الشهير ورجل الأعمال إيلون ماسك ثارت حوله ضجة كبيرة في الأيام القليلة الماضية، فهو تطبيق للدردشة الصوتية استخدمه ماسك لإجراء مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة روبين هوود، فلاد تينيف، حول قراره بمنع المستخدمين من شراء أسهم شركة GameStop التي قفزت أسهمها قفزة عالية بعد تغريدة لإيلون ماسك عنها.

ماذا تعرف عن تطبيق Clubhouse ؟

تطبيق كلوب هاوس هو في الأصل تطبيق للدردشة الصوتية وهو بخلاف منصات التواصل الإجتماعي وتطبيقات الدردشة والمحادثات النصية، لا يحتوي على خاصية المحادثات النصية، فهو فقط يتيح استضافة المحادثات الخاصة بالمستخدم، والاستماع إلى الآخرين، أو في بعض الحالات الانضمام إلى المحادثات الحالية الجارية في المجتمع.

وبالتالي يعتمد الأمر على المضيف الذي عادة ما يتحدث إلى جمهور صامت، أو إجراء محادثات حول أي موضوع في أي وقت.

كيفية الحصول على دعوة للإنضمام إلى تطبيق Clubhouse

بداية يجب ملاحظة ما يلي:

التطبيق متاح حاليًا فقط لمستخدمي أجهزة الآيفون.

لا يمكن التسجيل في Clubhouse كما يتم في فيسبوك أو تويتر، لأنه محصور على الدعوة فقط.

المستخدمين الحاليين يمكنهم دعوة عضوين فقط، وبالتالي إذا كنت لا تعرف شخصًا منضم فعلا ووجه لك دعوة فلن يمكنك الانضمام في وقت قريب على الأقل.

وأما تنزيل التطبيق فهو متاح ولكن يجب إضافة اسمك إلى قائمة الانتظار للتنزيل، وقد وعد الرئيس التنفيذي، بول دافيسون، أن يكون التطبيق متاحًا للجميع بما في ذلك مستخدمي هواتف أندرويد، ولكن أن يحدد توقيتًا بشأن.

تحذير من تطبيق Clubhouse

وحذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي من التطبيق ومن خطورته المتمثلة بانتهاكه للخصوصية خلال الاستخدام الاعتيادي وعدم وضوح سياسة الاستخدام أثناء التسجيل، وأشار إلى أن التطبيق يسجل صوت المستخدم دون علمه ويحتفظ به، وجمع بيانات المستخدم من خلال تسجيل رقم الجوال واستقطاب جميع جهات الاتصال الموجودة في الجوال.