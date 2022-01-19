تطبيق CLEANit من متجر جوجل بلاي للاندرويد أفضل تطبيقات تسريع الهواتف وتحسين أداء الألعاب

تطبيق CLEANit من متجر جوجل بلاي للاندرويد هو في الأساس تطبيق لتنظيف الملفات العشوائية والغير المرغوب فيها للهواتف الأندرويد حيث يساعد على جعل جهاز Android الخاص بك يعمل بشكل أسرع وأكثر أمانًا ونظافة، وله العديد من المميزات، إنه التطبيق الذي يُعد المشرف على أداء وتنظيم جوالك، حيث يجعل وحدة المعالجة المركزية تعمل بكفاءة أكبر ويعزز أداء هاتفك كذلك يعمل على التخلص من الملفات الغير مهمة عن طريق تنظيف الملفات التي تعمل بدون ضرورة وتحرير ذاكرة الوصول العشوائي.

مميزات تطبيق CLEANit من متجر جوجل بلاي للاندرويد

يحتوي تطبيق CLEANit على العديد من المميزات التي تجعله في مقدمة التطبيقات التي تقوم بنفس مهامه حيث يساعدك على حل مشاكل ارتفاع درجة حرارة هاتفك إذا كان ذلك بسبب الحمل على جهازك، باختصار ستجد هذا التطبيق في خدمتك بشكل متميز إذا كان جهاز Android الخاص بك يعاني من مشكلات في المساحة، واستنزاف بطاريته بسرعة، أو عدم وجود آلية أمان مناسبة في المكان، كما يفحص استخدام بطاريتك ويمد وقت الاستعداد.

أهم مزاياه ما يلي:-

• تنظيف ملفات النفايات تمامًا

يُمكنك تطبيق CLEANit من تنظيف ملفات النفايات في أقل من دقيقة وبدقة رائعة، كما يساعدك على تنظيف ملفات APK، والتخزين المؤقت للتطبيقات، وملفات الإعلانات، والصور المصغرة عديمة الفائدة، والسجلات وغيرها فيعمل تحسين أداء جهازك بنقرة واحدة.

• موفر البطارية

يمنحك هذا التطبيق الرائد إمكانية مراقبة الوقت الفعلي والحقيقي لإستخدام بطارية هاتفك، ويفحص استخدام البطارية ويمد وقت الإستعداد، بواسطة كل تطبيق ويوقف التطبيقات التي تعمل بدون ضرورة بضغطة مفتاح واحد، مما يوفر طاقة أكثر ويدوم أطول.

• تحسين الذاكرة

يساعدك على توقف العمليات التي تعمل بدون فائدة أو ضرورة، كما يفحص استخدام ذاكرة الوصول العشوائي وبذلك يؤدي إلى المحافظة على شحن البطارية ويُحسن عمل الهاتف.

• مبرد وحدة المعالجة المركزية

هناك الكثير من الهواتف التي ترتفع درجة حرارتها مثل السوني، ولكن مع تطبيق CLEANit فيبرد درجة حرارة الهاتف حيث يتحكم بفعالية في استنزاف شحن البطارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لوحدة المعالجة المركزية، كما يراقب باستمرار التطبيقات التي تستخدم وحدة المعالجة المركزية بكثافة.

• مدير التطبيقات

يقوم التطبيق أتوماتيكياً بحذف كافة ملفات apk الضارة والغير مفيدة على هاتفك، كما ينقل التطبيقات المثبتة بسرعة إلى بطاقة SD الخارجية ويقدم دعم لإدارة الجذر للتطبيقات المثبتة مسبقًا ويوفر لهاتفك مساحة خالية هائلة، ويجعله أسرع وأكفأ في الأداء.

• محسن الألعاب

بالتأكيد لا يخلو هاتف اليوم من الألعاب الشهيرة مثل ببجي أو كول أو ديوتي أو فري فاير، فيساعدك تطبيق CLEANit على التخلص من بطء الأداء أثناء اللعب فتتمتع بسرعة لعب مذهلة يُمكنك تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي للاندرويد من هنا.