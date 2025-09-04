تطبيق ChatGPT يعلن عن ميزة مطلوبة بشدة

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية OpenAI عن ميزة الرقابة الأبوية لتطبيق ChatGPT، ستتيح هذه الميزة، التي ستتوفر الشهر المقبل، للآباء ربط حساباتهم الشخصية في ChatGPT بحسابات أطفالهم.

ChatGPT يطلق أدوات الرقابة الأبوية

تتيح عناصر التحكم الجديدة المُعلن عنها للآباء إدارة ردود أطفالهم على ChatGPT، كما تُتيح خيار تعطيل بعض الميزات، مثل الذاكرة وسجلّ المحادثات.

وقد أعلنت شركة OpenAI أن هذه الميزة ستُصدر تنبيهات تلقائية عند رصد مراهق يعاني من ضائقة شديدة، ووفقًا للشركة، فقد طُوّرت هذه الميزة بالاستناد إلى رؤى الخبراء لتعزيز الثقة بين الآباء والمراهقين، وتؤكد الشركة أنها ستتعاون مع خبراء في مجالات مثل اضطرابات الأكل، وتعاطي المخدرات، وصحة المراهقين لجعل نماذجها أكثر أمانًا في التعامل مع المواضيع الحساسة.

في إطار جهودها لتعزيز السلامة، ستُضاف ميزة تصفح آني جديدة إلى ChatGPT، سيُوجّه هذا النظام الجديد المحادثات الصعبة من خلال نماذج الاستدلال، تُشير شركة OpenAI إلى أن النماذج المُدرّبة بهذه الطريقة تُطبّق إرشادات السلامة بشكل أكثر اتساقًا، وهي أكثر مرونة في مواجهة التنبيهات المُزعجة.

في المستقبل، عندما يكتشف ChatGPT أن شخصًا ما في حالة ضائقة، فسوف يوجه هذه المحادثة من خلال نموذج تفكير، بغض النظر عن النموذج الذي حدده المستخدم في البداية.

وأعلنت OpenAI أنه بإمكان المستخدمين توقع المزيد من ميزات الأمان خلال الـ 120 يومًا القادمة، وستستمر هذه الجهود بعد ذلك الإطار الزمني، مع طرح أكبر عدد ممكن من الميزات الجديدة هذا العام.

يأتي إعلان الرقابة الأبوية بعد أول دعوى قضائية مرفوعة ضد OpenAI بتهمة القتل الخطأ، في الدعوى المرفوعة الأسبوع الماضي، تزعم عائلة مراهق انتحر أن ChatGPT سهّلت خطة ابنها للانتحار رغم علمها بمحاولاته الأربع الفاشلة.