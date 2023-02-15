تطبيق Chat GPT وحقيقة تهديده لمستقبل Google

يعد تطبيق شات جي تي احدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة و التي أبهرت الكثير من المستخدمين بقدرته على التفاعل معهم بشكل واسع, مما دفع الكثيرين الاستغناء عن جوجل, فما هو تطبيق شات جي بي تي و ما هي إيجابياته و سلبياته؟

ما تطبيق شات جي بي تي

شات جي بي تي هو روبوت ذكاء اصطناعي جديد يقدم أجوبة على الأسئلة المطروحة عليه, وقد تم تطويره من قبل شركة أوبن أي الأمريكية, ويستخدم أيضا قواعد البيانات الضخمة المتوفرة على الإنترنت, لكي يستطيع تعلم وفهم اللغة وسياق الكلام الخاص بها, وكيفية البث و الرد على الأسئلة, كما يمتلك روبوت شات جي بي تي قدرة هائلة على الفهم العميق للجمل و الكلمات بعدة لغات.

كيف نستخدم تطبيق شات جي بي تي

يعد التطبيق من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدم دعما كبيرا في مجالات العمل المختلفة, فمن الضروري التعرف على كيفية استخدام التطبيق كالتالي:

– إنشاء حساب على موقع Open Ai ضمن صفحة chat gpt.

– ستنبثق واجهة استخدام شات جي بي تي أمامك, ويوجد فيها تنبيهات حول طبيعة الإجابات المقدمة من البرنامج, وأمثلة عن طريق استخدامه.

– يوجد أسفل الصفحة مستطيل, يمكن من خلاله إدخال الأسئلة و الطلبات التي تريدها لكي يجيب عنها برنامج شات جي بي تي.

-يعمل التطبيق بطريقة السؤال و الجواب, مثل تطبيقات المحادثة.

-يوجد على يسار الصفحة قائمة سوداء, اضغط على new chat, من أجل بدء دردشة مع تطبيق شات جي بي تي.

استخدامات شات جي بي تي:

– كتابة المواضيع, وفق ما يختاره المستخدم.

– تقديم معلومات حول موضوع يقوم المستخدم بتحديده.

– إنتاج الأصوات و الصور و مقاطع الفيديو.

– كتابة الأكواد البرمجية, و إصلاح الأخطاء الموجودة فيها.

– تقديم النصائح و الاستشارات.

– إجراء محادثات للتسلية أو التعرف على الحقائق.

– مناقشة مسائل و فرضيات معينة.

إيجابيات تطبيق شات جي بي تي:

من أهم إيجابيات التطبيق انه يعتمد على قاعدة بيانات ضخمة يمكن من خلالها تحليل وفهم اللغة البشرية و عن طريق السؤال و الإجابة وغيرها من أنماط الحديث و الكلام و لذا من أكثر مميزاته:

الدقة في الإجابة و فهم الحديث و السياق.

القدرة على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بحديث معين والتزويد بالتوضيح و التفسير حول موضوع معين.

الدقة في إصلاح الأخطاء البرمجية.

تصحيح الأسئلة الخاطئة, وتقديم إجابة صحيحة بعد تصحيح السؤال, بالتالي يصعب خداعه بالأسئلة المغلوطة.

سلبيات تطبيق شات جي بي تي:

يصعب عليه الإجابة عن الأسئلة المعقدة و يمكن يقدم إجابات غير دقيقة.

واجهة المستخدم الخاصة بالبرنامج بحاجة إلى التحسين لكي تلائم كافة المستخدمين.

ومن عيوبه أنه قد يقوم بعض اللبة باستخدامه في الغش و إنجاز الواجبات المدرسية أو الجامعية.

يمتلك التطبيق استخدامات كثيرة و تسهل على الكثيرين القيام بوظائف عدة, أي يستولى على وظائف البشر بعد سنوات, ما يعني أن كثيرين سيفقدون وظائفهم.

و في تعليقه على هذا التطبيق يقول المهندس مصطفى أبو جبرة أستاذ الذكاء الاصطناعي إن تطبيق شات جي بي تي أحدث حراكا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي و علينا أن نستعد له حتى لا نتخلف و نقدر على ملاحقة هذه الثورة التكنولوجية الكبيرة القادمة لا محالة, و أضاف أبو جبرة إن تطبيق مثل جوجل في حالة لا يرثى لها لأن نموذج مبني على الإعلانات و من المتوقع أن يتعثر بشكل كبير خلال الفترة القادمة.