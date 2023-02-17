تطبيق AppLock لقفل الواتساب والسناب وغيرهم من التطبيقات مع ميزة كشف المراقبة

الخصوصية والأمان هي الهدف الرئيسي الآن لكل مُستخدمي الهواتف الذكية، خاصة مع استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وسناب شات وغيرها على نطاق واسع، مما قد يجعل محادثاتنا مع الآخرين عرضة للتفحص من أي شخص يستطيع فتح الهاتف الخاص بنا، كما أن غلق الهاتف بشكل عام قد يُسبب لنا بعض القلق خاصة أنه في النهاية يعرف جميع من معنا في المنزل كلمة مرور الإغلاق الخاصة به، ولكننا يُمكننا الآن مع هذا التطبيق الرائع AppLock غلق التطبيقات التي نختارها دون وضع كلمة مرور لإغلاق الهاتف نفسه.

غلق التطبيقات من متجر جوجل بلاي للاندرويد

هذا التطبيق الرائع حصل على عدد تحميلات من متجر جوجل بلاي للاندرويد تخطي المليون عملية تنزيل ويُمكنك الحصول عليه من متجر جوجل بلاي للاندرويد من هنا، مع العلم أن حجمه صغير جدًا لا يتعدى الـ 8 ميجا بايت أي أنه لن يتسبب في أي مشاكل في عمله على الأجهزة الضعيفة، والتي تكتظ بالملفات التي لا يُمكن الاستغناء عنها ويتميز هذا التطبيق بعدة مميزات عن غيره من التطبيقات في هذا المجال وهي كالتالي:

• التقاط صورة لأي شخص يحاول الدخول إلى جوالك.

• يُمكن من خلاله غلق تطبيقات دون غيرها.

• يقوم بتخزين الملفات في ذاكرته بعيدًا عن ذاكرة الهاتف، وهذا يحميها من الضياع في حالة قمت بحذفها من الهاتف بشكل غير مقصود.

• يتواجد مع العديد من أنساق شاشة القفل.

• يُمكنك من خلالها حماية معلومات الخاصة على تطبيقات الدفع مثل جوجل باي وباي بال.

• له لوحة مفاتيح عشوائية سوف تؤدي إلى ارتباك لدى الشخص الذي يحاول الدخول.

• من أهم مميزاته أنه يقوم لك بالكشف عن أي تطبيق تم تثبيته بدون علمك، وهذا بالطبع يحميك من مراقبة واتساب وغيره.

خصائص مُرتقبة مع التحديثات المُقبلة

وفقًا لصفحة التطبيق على متجر جوجل بلاي للاندريد فإنه هناك بعض المميزات الأخرى المُرتقب إضافتها في التحديثات المُقبلة وهي كالآتي:

• غلق إشعارات التطبيقات وإخفاءها حيث لن يستطيع أي شخص آخر رؤيتها.

• التخلص من الملفات الغير مهمة مما يُحافظ على كفاءة الأداء لدى هاتفك.

• ميزة التخزين السحابي والتي سوف تُعطيك ميزة مهمة للاحتفاظ بملفاتك بعيدًا عن ذاكرة جوالك.