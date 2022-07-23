تطبيق يقوم بنسخ المحتوى النصي من جهاز الأندرويد للكمبيوتر

من منا لا يستخدم جهازه الأندرويد بشكل يومي سواء في كتابه الرسائل أو في كتابه مقالات أو محتوى معين لرواية أو مقال إخباري أو حتى ملاحظات هامة أو نصوص مهمة أو صور يريد الاحتفاظ بها على جهاز الكمبيوتر لتعديله أو إضافة بعض النصوص عليه أو حتى تخزينه على ذاكرة الكمبيوتر باستخدام ما تم نسخه فيما بعد عندما يحتاجه في أي وقت, وعلى الرغم من جود تلك الميزة في تطبيق Phone Link إلا أنها مازالت مفتقدة لميزة مشاركه المحتوي المنسوخ من هاتفك الأندرويد وإرساله للكمبيوتر لتخزينه.



ولكي تقوم بتلك العملية سوف تحتاج إلى تطبيق مهم تستطيع من خلاله نقل محتواك المنسوخ من الهاتف إلى الكمبيوتر بكل سهولة عن طريق تطبيق SwiftKey Keyboard وتغيير لوحة المفاتيح الافتراضية لتسمح لك بنقل المحتوي المنسوخ من هاتف الأندرويد إلى الكمبيوتر بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية .



كيف تقوم بنسخ المحتوى النصي من جهاز الأندرويد للكمبيوتر؟





1 قم بتفعيل مشاركه الحافظة المشتركة والتزامن علي جهاز الكمبيوتر :



لكي تقوم بتفعيل تلك الميزة على الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 أو 11 عليك بالانتقال إلى الإعدادات> النظام> الحافظة وتمكين ميزتي “سجل الحافظة” و “المزامنة عبر الأجهزة”. بعد ذلك ، حدد خيار “مزامنة النص الذي أنسخه تلقائيًا”. تم تمكين مشاركة الحافظة السحابية الآن على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ولو كان الجهاز باللغة الإنجليزية يمنك تفعيل ذلك عن طريق الانتقال إلى Settings ثم الخول إلى System ثم الخول إلى Clipboard وتفعيل “Clipboard history” ثم الضغط على “Sync across devices” والخول بحساب مايكروسوفت لتفعيل تلك الميزة .



2 تثبيت تطبيق SwiftKey Keyboard على جهازك الأندرويد وتطبيق الإعدادات :



بعد القيام بالخطوة الأولى قم بتثبيت تطبيق SwiftKey Keyboard على جهاز الأندرويد ثم قم باتباع الخطوات في جعل هذه اللوحة الافتراضية واختيار SwiftKey Keyboard والدخول إلى إعدادات SwiftKey Keyboard والتسجيل باستخدام حساب Microsoft الخاص بك (نفس الحساب الذي تستخدمه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ثم الدخول إلى الإعدادات وانتقل إلى Clipboard ثم اضغط على Rich Input وقم بتمكين خيار “Sync clipboard history”. تأكد من تمكين ميزة “إظهار آخر عنصر تم نسخه كخيار لصق سريع على شريط التنبؤ” لتسهيل النسخ واللصق.





الآن يمكنك النسخ بين جهاز الأندرويد والكمبيوتر بكل سهولة :



بعد تفعيل تلك الميزة يمكنك نسخ النص بكل سهولة من خلال جهاز الأندرويد إلى الكمبيوتر من خلال الدخول إلى أي تطبيق يدعم كتابه النصوص والضغط علي الحافظة المشتركة في الكيبورد ولصق المحتوي المنسوخ فيها لتجده ظاهر على الكمبيوتر في الحافظة المشتركة,وفي نظام Windows ، اضغط على مفتاح Windows + V لعرض لوحة المفاتيح السحابية. حدد النص الذي نسخته على Android ، وسيتم إدراج هذا النص في حقل النص الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.