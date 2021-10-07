“تخلص منه فورًا”.. تطبيق شهير يتسبب في نفاذ بطارية جوالك بسرعة

يعاني الكثير من حاملي الهواتف الذكية في كثير من الأوقات، من سرعة نفاذ شحن البطارية، لاسيما مع الهواتف التي مر على شرائها فترة ليست بالقصيرة، وهو ما يسبب لهم مشكلة مزمنة، لاسيما أثناء أوقات السفر أو قضاء أوقات طويلة خارج المنزل، وتكثر تلك الظاهرة بشكل ملحوظ في هواتف الآيفون، وبالرغم من عمل شركة آبل خلال الفترة الأخيرة على محاولة معالجة هذا الأمر في إصداراتها الجديدة، إلا أنها مازالت مستمرة، ما دفع الكثيرين إلى البحث عن بعض الحلول التي تساعدهم على الإبقاء على شحن البطارية أكثر وقت ممكن.

تطبيق يسبب نفاذ البطارية

فقد كشفت أحدث التقارير الأجنبية، عن وجود عدد كبير من البلاغات من مستخدمي هواتف الآيفون من، من تعرض جوالاتهم لمشكلة كبيرة، بعد قيامهم بتحديث نظام التشغيل إلى iOS 15، خاصة بنفاذ طاقة البطارية بشكل سريع،وهو ما يدفعهم إلى إعادة الشحن أكثر من مرة في اليوم، وتم الوصول إلى أن تطبيق الموسيقى سبوتيفاي Spotify، يتسبب في فقدان أكثر من 30% من الشحن في وقت قصير، بجانب رفع درجة حرارة الهواتف، وتعمل الشركة المالكة للتطبيق حاليًا.

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أسباب أخرى تقف راء نفاذها

وبالإضافة إلى بعض التطبيقات التي تتسبب في سرعة نفاذ شحن البطارية، توجد بعض الأسباب الأخرى التي تكمن وراء نفاذها أيضًا، لابد من معرفتها لمعالجتها قدر المستطاع، تتمثل في: