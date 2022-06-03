تطبيق ووكي تاكي الذى يوفر لك مكالمات مجانيه

تطبيق اليوم أحد أفضل التطبيقات للتواصل بدون خط، فيمكنك التواصل مع أحد اصدقائك واقربائك بكل سهولة عن طريق هذا التطبيق، يجب أن يكون التطبيق محملاً على هاتفك والهاتف الاخر الذى ستتواصل معه، ويمكنك وضع شفره مخصصه للدخول لغرفة التحدث.

مميزات التطبيق

يتميز لتطبيق بسهولة التواصل الصوتى والخصوصيه، وكأنه لاسلكى. لا تحتاج لخط لتتحدث مع أحد، يمكنك تحميل التطبيق أنت وصديق وتتواصلوا فى سريه. يتميز التطبيق بوجود شفره خاصه للدخول لمحادثتك، حتى لا يستطيع احد التطفل على محادثتك. التطبيق يتم تحميله بشكل مجانى من خلال الأنترنت.

عيوب التطبيق

التطبيق لا يعمل بدون أنترنت، فيجب أن يكون الهاتف متصلاً بالأنترنت. إذا احتاج التطبيق للانترنت فيوجد الكثير من تطبيقات التواصل الاجتماعى تقدم خدمة المكالمات الصوتيه. الشفرة الخاصه بغرفة المحادثه صغيره جداً، يمكن من المطور زيادته لصعوبة توقعه.

تحميل التطبيق

إذا كنت من مستخدمى هواتف الأندرويد يمكنك تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي من هـــنـــــا

إذا كنت من مستخدمى هواتف الايفون فيمكنك تحميل التطبيق من خلال متجر آب ستور من هــــنــــا

نبذه عن التطبيق