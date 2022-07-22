تطبيق واتس آب يعلن اطلاق خاصية انتظرها المستخدمين لسنوات لهواتف الأندرويد وIOS

شهدت الأيام الأخيرة إعلان هام جاء من جانب الأشخاص القائمون على تطبيق واتس آب، وهو الإعلان الذي تضمن إطلاق ميزة جديدة أنتظرها الملايين من مستخدمي التطبيق منذ انطلاقه، وهي الميزة الجديدة التي سوف تسمح بإمكانية بنقل بيانات التطبيق والمحادثات الخاصة بالمستخدم بمنتهى السهولة ما بين أجهزة أندرويد و iOS، وسوف نرصد أبرز ما كشف عنه تطبيق واتس أب في هذا الصدد.

تطبيق واتس آب يعلن إطلاق خاصية انتظرها ملايين المستخدمين لسنوات

وبناء على المعلومات الهامة التي تم طرحها من خلال الصفحات الرسمية التابعة لتطبيق واتس آب على مواقع التواصل الاجتماعي، فنجد أن الخاصية الجديدة المقرر إطلاقها لمستخدمي هواتف الاندوريد وال IOS، سوف تعمل على إمكانية نقل التطبيق بشكل طبيعي ويتضمن بذلك جميع البيانات الخاصة به تقريبا، وذلك من هاتف أندرويد إلى هاتف آيفون وكذلك يمكن أن يتم العكس بسهولة، وذلك في إطار الاستفادة بشكل كبير من هذه الخدمة، حيث يمكن أن يقوم المستخدم بالعمل على تحميل التطبيق وتحديثه على كلا الجهازين بسهولة، ومن ثم يتم استعمال نفس رقم الهاتف الخاص بالمستخدم والموصول بالفعل في الحساب الخاص بالتطبيق على الجهاز القديم الخاص به.

خاصية نقل حساب واتس آب بين الأندرويد وIOS

وقد تفعيل عددٍ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي تطبيق واتس أب في العالم مع هذه الخاصية الجديدة، والتي تسهل على الأشخاص في حالة تغيير الهاتف الخاص به، فنجد أن هذه الخاصة الجديدة سوف تمنح كافة المستخدمين إمكانية العمل على نقل حساب واتس آب بسهولة وكذلك صورة الملف الشخصي الخاصة به، وكل ما يتعلق بالتطبيق من الداخل مثل المحادثات الفردية والجماعية، وكذلك السحب الخاص بالدردشة والرسائل وغيرها بسهولة بدون تعقيد.