تطبيق واتس آب يطلق ميزة جديدة لحماية المكالمات الهاتفية

يعتبر تطبيق واتس آب واحداً من أهم التطبيقات الموجودة على جميع الهواتف لما يتمتع به من سهولة ويسر في إجراء المحادثات النصية أو الهاتفية، لذلك يسعى دائماً مطورو البرنامج في تحديث التطبيق بما يتوافق مع العصر الحديث، أعلنت إدارة التطبيق أنها قامت بتطبيق نظام أمان جديد يحمي جميع المكالمات الهاتفية على تطبيق واتس آب.

صورة لشعار واتس آب، مصدر الصورة: بي بي سي

كيفية حماية المكالمات؟

ويظهر التحديث الأخير لتطبيق واتس آب بقدرة المستخدم من إخفاء ال ip الخاص بالهاتف المحمول وهو عنوان الهاتف المتصل عبر الإنترنت، وبهذه الطريقة لن يتمكن أي شخص من تحديد مكان المتصل حيث إن العنوان الخاص بالهاتف على الإنترنت يعتبر هو عنوانه الرئيسي للخروج من الشبكة المحلية إلى الإنترنت لإجراء المكالمات.

ولتطبيق التحديث الجديد يجب اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق واتس آب.

فتح الإعدادات.

فتح الخصوصية.

اختيار “متقدم”.

الضغط على “حماية ip خلال المكالمات”.

ولن يظهر هذا التحديث إلا بعد قيامك بتحديث التطبيق من خلال متجر التطبيق الخاص بك سواء جوجل بلاي أو آب ستور لهواتف الأيفون.