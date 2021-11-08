تطبيق واتساب يُضيف ميزة جديدة للمستخدمين من 60 رقماً قريباً

يُخطط تطبيق واتساب WhatsApp خلال هذه الفترة على إضافة تغيرات رمز الأمان الخاص بجهات الاتصال الأخرى في نفس التطبيق، حيث أوضح موقع “livemint” أنه في إعادة المستخدم تسجيل دخول عبر حسابه على تطبيق الدردشة من خلال هاتف ذكي جديد، فإن الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف آخر بينك وبين الشخص الآخر، يكون لها رمز آمان خاص من أجل التحقق من المكالمات والرسائل التي ترسلها تكون مشفرة من طرف إلى الطرف الأخر.

تطبيق واتساب تعمل على تنبه المستخدم برمز أمان جديد

ووفقاً لما تم تناوله فإن الموز التي سوف تظهر على الشاشة الخاصة بمعلومات الاتصال في تطبيق واتساب، هى رموز مكونة من 60 رقماً، حيث يمكن مقارنتها بين الأشخاص قي كل دردشة من أجل التحقق من أن الرسائل التي ترسلها إلى الدردشة تكون مشفرة من طرف إلى طرف آخر، حيث تعتبر رموز الأمان في التطبيق نسخ مرئية من المفتاح الخاص بين الطرفين، ولكنه ليس المفتاح الفعلي الذي ظل مخفياً دون علم المستخدمين من الطرفين.

قد تتغير رموز الأمان التي يتم استخدامها في التشفير من طرف إلى آخر بتطبيق واتس أب، ويكون ذلك عند إعادة تثبيت التطبيق مرة ثانية أو تغير رقم الهاتف الخاص بك، ويمكنك تغير رموز الأمان على التطبيق من خلال الخطوات الأتية: