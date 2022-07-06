تطبيق “واتساب” يَطلق ميزة جديدة بخصوص حذف الرسائل النصيّة

طرحت شركة “واتساب” اليوم الاربعاء 6/07/2022 ميزة جديدة، جديدة للمستخدمين حذف الرسائل داخل المحادثات النصية، خلال فترة تصل إلى 60 ساعة بعد إرسالها، حتى في حال قراءتها من جانب الطرف الآخر.

يذكر أنّ تطبيق واتساب منذ عام 2017 قد أتاحَ إمكانية حذف الرسائل النصية بعد إرسالها، بينما تم تحديثها على مدار كل تلك السنوات ليصل الحد الأقصى المسموح بالحذف إلى ساعة و8 دقائق و16 ثانية، قبل أن تصل مع التحديث الأخير إلى 60 ساعة؛ أي “يومين و12 ساعة”.

ولقد جاءت هذه الإحداثية الجديدة إستجابة لرغبات المستخدمين، ليصبح أمام المستخدم مدة زمنية كافية لإعادة النظر في الرسائل، التي يرسلها إلى الطرف الآخر، وبالتالي يفكر جيدًا في محتواها، ثم يختار إذا يريد حذفها ام لا.

من جانبِ آخر يتيح التطبيق المنافس الرئيسي “تليغرام” لمستخدميه حذف الرسائل المرسلة في غضون 48 ساعة من الإرسال، لذلك يتطلع “واتساب” إلى الحصول على ميزة 12 ساعة.

لا يوجد مؤشر في (WhatsApp beta) لإعلامك بالحد. ستحتاج فقط إلى تجربتها بنفسك عن طريق إرسال رسالة إلى مجموعة ثم محاولة حذفها بعد يومين.

وهناك ميزة أُخرى في قيد التطوير، يعمل عليه “واتساب” بخصوص حذف الرسائل؛ وهي السماح لمسؤولي المجموعة بحذف الدردشات من أي شخص في المجموعة للأعضاء.