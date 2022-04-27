تطبيق واتساب يحذر 2.000.000.000 مستخدم من خدعة احتيال وإختراق خطيرة
قام تطبيق واتساب بتوجيه التحذير ﻷكثر من 2.000.000.000 مستخدم، من خدعة احتيال واختراق شديد الْخَطَر بواسطة رسالة ويطلب حذفها بشكل فوري، حيث يعمل المحتالين بإيهام مستخدمي واتساب بأنهم من فريق الدعم الفني الخاص بالتطبيق وذلك من اجل الاستحواذ على بياناتهم الشخصية، وانتشرت في الفترة الأخيرة عمليات النصب والاحتيال على شبكة الإنترنت ويتم استهداف مستخدمي برامج التواصل بطرق مختلفة، ويتم الاحتيال عادة من أجل الحصول على الأموال أو من أجل الحصول على البيانات والمعلومات الشخصية.
- السبب وراء قيام تطبيق واتساب بالطلب من أكثر من 2.000.000.000 مستخدم أن يحذفوا الرسالة التي تصلهم من أي حساب يدعي أنه الحساب الرسمي الخاص بتطبيق واتساب كي تتم حمايتهم وحماية بياناتهم الشخصية وأموالهم، ويمكن التفريق بين الحساب الحقيقي الحساب الاحتيالي الوهمي بواسطة التأكد من علامة التوثيق الخضراء والموجودة أسفل صورة الحساب وليس ضمنه، حيث أن هذه الإشارة لا يتمكن أي شخص من الحصول عليها، بمعنى أخر عندما تصلك رسالة من حساب ما يقدم نفسه على أنه الدعم الفني وداخل صورة الحساب يوجد علامة توثيق قم بحذف الرسالة فورا.
- غالباً ما يكون هدف عمليات الاحتيال هي الحصول على رمز المرور الخاص بالحساب والذي يتألف من ست أرقام وذلك بهدف الوصول إلى الحساب في أي وقت و أرقام الحسابات البنكية للمستخدم.
- تأكد تماما أنك تتعرض لعملية احتيال وخداع كبيرة عندما يتم طلب منك أي معلومات عن بطاقة الائتمان أو رقم المرور أو أي معلومات شخصية أخرى، لسبب بسيط هو أن تطبيق واتساب لا يطلب منك أي من هذه المعلومات أبدا