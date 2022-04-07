كيف تحافظ على باقة الإنترنت عند إجراء مكالمة صوتية على تطبيق واتساب

يحرص العديد من مستخدمي تطبيق واتساب الشهير على استخدام المكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو فضلاً على عمل العديد من الدردشات مع الأصدقاء ورفقاء العمل في جميع دول العالم، حيث ارتفعت شعبية التطبيق خلال الفترة الأخيرة وتعدى عدد المستخدمين أكثر من ملياري مستخدم نشط، وأصبح التطبيق الأكثر شعبية في العالم.

كيف تحافظ على الإنترنت عند إجراء مكالمة صوتية على تطبيق واتساب

يُعد النظام الأساسي المملوك لشركة ميتا هو الخيار المفضل للعديد من المستخدمين، لأنه من الأنظمة السهلة في الرد أو إجراء الدردشات والمكالمات الجماعية على التطبيق، لذا يحرص الكثير من المستخدمين خلال هذه الفترة إلى إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو من الأهل والأصدقاء بدلاً من الدردشات الكتابية.

حجم استهلاك المكالمة الصوتية في الدقيقة

ووفقاً للتقرير الصادر عن “Android Authority ” أن مكالمات الفيديو على تطبيق واتساب الصوتية تستهلك في الدقيقة نحو 720 كيلو بايت، وقد يبدوا للجميع أن هذا الاستهلاك للبيانات ليس كبيراً، ولكن مع المكالمات الطويلة يمكن أن يكون له تأثير كبير باقة الإنترنت الشهرية.

المحافظة على الإنترنت في هواتف أندرويد

لذا حرص تطبيق واتساب على مساعدة مستخدميه في مثل تلك الحالات من أجل تقليل استخدام بيانات الجوال، وتقليل استهلاك الإنترنت على جميع الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد “Android”، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة كما يلي:

يجب على المستخدم أولاً فتح تطبيق واتس آب على هاتف أندرويد الخاص بك.

الضغط على الثلاث نقاط في أعلى يمين الشاشة.

من القائمة المنسدلة يجب أن نختار الإعدادات.

الضغط على خيار “التخزين والبيانات”.

ضرورة التبديل بجوار استخدام البيانات أقل للمكالمات.

تقليل استخدام النت على هواتف آيفون

يمكنك أيضاً تقليل بيانات الهاتف المحمول عند إجراء مكالمات على واتس آب على جميع أجهزة أيفون “Apple iPhone”، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة والسهلة كما يلي:

يجب فتح تطبيق واتس آب على جهاز آيفون الخاص بك.

يجب الضغط على خيار الإعدادات في أسفل يمين الشاشة.

من القائمة يجب أن يختار المستخدم “التخزين والبيانات”.

ضمن قسم الشبكة، يجب تشغيل مفتاح التبديل الموجود بجوار استخدام بيانات أقل للمكالمات.

طريقة تشغيل المكالمات الصوتية على واتساب بعد التحديث الأخير

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