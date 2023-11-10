هل سيعرض تطبيق واتساب WhatsApp الإعلانات؟

أشارت عدة تقارير إلى أن هناك احتمالية لعرض الإعلانات على تطبيق المراسلة الشهير واتساب في المستقبل.

نفي من الشركة مع عدة إحتمالات

ومع هذا فقد نفت شركة واتساب بشكل قاطع فكرة عرض الإعلانات في قسم الرسائل الواردة بالتطبيق، ولكنها أشارت إلى إمكانية عرضها في أجزاء أخرى مثل ميزة “الحالة” وأداة القنوات الجديدة.

المخاوف بشأن الخصوصية

هذه الشائعات قد تم تداولها لفترة طويلة، ومن المحتمل أن المخاوف المتعلقة بالخصوصية كانت تلعب دورا في تأخير اتخاذ القرار بشأن هذه الخطوة، ومؤخرا نفت شركة “ميتا”(الشركة الأم لواتساب) أيضا التقارير التي تشير إلى أنها تختبر أو تخطط لعرض الإعلانات في تطبيق واتساب.

ومع ذلك، لا يزال الأمر غير واضح تماما، ولا يوجد قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيتم تقديم الإعلانات على منصة واتساب في المستقبل.