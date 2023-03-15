تطبيق وآتساب “WhatsApp” يطلق ميزة جبارة ستغير تجربتك للأبد

صرحت بعض التقارير أن تطبيق الدردشة وآتساب WhatsApp قد أعلن أنه يستعد خلال الفترة القادمة لإطلاق ميزة جديدة جبارة ستغير تجربة إستخدامك للأبد، وهذه الميزة تعمل من خلال التطبيق على إمكانية التعديل على الرسائل بعد إرسالها.

ونقلا عن تقرير نشره موقع “GizChina” فإن ميزة تعديل الرسائل من وآتساب ظلت حلم لكثير من المستخدمين وايضا كابوس لبعض المستخدمين الآخرين، في نفس الوقت ستمنح الأشخاص إمكانية إجراء تصحيحات على الأخطاء الإملائية أو الأخطاء النحوية، ومن الممكن أن يتم إستخدامها أيضًا لتغيير معنى الرسالة، وهذا قد يؤدي إلى سوء فهم أو خلافات محتملة بين المستخدمين.

إن إطلاق ميزة التعديل على الرسائل تعتبر إضافة الكل إنتظرها كثيرا، تم إضافتها إلى واتساب حيث ستقوم بجعل الإتصال أكثر ملاءمة وسهولة ومرونة لمستخدميها، وذلك بالرغم من وجود بعض المخاوف بشأن إحتمال سوء إستخدام هذه الميزة الجديدة، ولكن سوف يتخذ تطبيق واتساب الخطوات اللازمة للتخلص من هذه المخاوف، وذلك عبر تعيين فترة سماح قصيرة تمكنك من التعديل على الرسائل.

كيفية التعديل على الرسائل في واتساب.

ودائما يحاول وآتساب على تطبيق ميزة التعديل على الرسائل منذ فترة وقد سنحت الفرصة لكثير من مستخدمي التطبيق لإختبارها، والكيفية أنك ستقوم بالضغط مطولاً على الرسالة حتى يتم تحدديها، ثم تختار أوبشن التعديل من قائمة السياق.

وعندما تجد تحديد خيار التحرير، ستشاهد معاينة للرسالة الخاصة بك، مع مربع للكتابة أسفل الرسالة مباشرة، ومن الممكن بعد ذلك أن تقوم بأي تغييرات تريدها على الرسالة، وسيتم إرسال ما تكتبه أسفله كتحرير للرسالة، ليتبدل النص السابق بالنص المعدل، وكذلك بإمكانك تحرير الرسائل أكثر من مرة أو كما تريد، طالما أن التعديل من ضمن فترة السماح للتحرير، والتي مدتها حوالي 15 دقيقة.

وعندما تقوم بالتعديل على رسالة من الرسائل ، سيقوم واتساب بتمييزها بالنص “تم التعديل.”،