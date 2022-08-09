تطبيق لعمل مكالمات وهمية تم تحضيرها بشكل مسبق لعمل المقالب فى اصدقائك

هذا التطبيق من خلاله تستطيع عمل مقالب في الأصدقاء والأقارب وأفراد عائلتك من خلال عمل مكالمات وهميه تم إعدادها بشكل مسبق ويمتاز هذا التطبيق بخفته ويتمتع بمزايا كثيره ويعد هو الأفضل في هذا التخصص ويقدم ايضا التطبيق قائمة من الخيارات والإعدادات للتحكم في هذه المكالمات الوهميه المزيفه ومنهم انك تستطيع إعداد رنات متخصصه لبعض المكالمات ويمكنك تخصيص صوره ايضاً تظهر لك عند إستقبال المكالمه مع إمكانيه تسجيل صوت ليتم سماعه في وقت المكالمه الوهميه المزيفه فهو أفضل حل لإعداد مقالب للأصدقاء بطريقه سريعه وسهله مع التخصيص المسبق له.

مميزات التطبيق

• امكانيه تحديد المتصل الوهمي ورقم وهمي.

• يتيح لك اختيار نغمه رنين من هاتفك.

• يمكنك تشغيل الأهتزاز عند المكالمه الوهميه وإيقافها.

• يتيح لك اختيار شكل شاشه المكالمه الوهميه.

• يقوم التطبيق بانهاء المكالمه الوهميه بعد 25 ثانيه اذا ما تم الرد عليها.

• يمكنك ايقاف الصوت اثناء المكالمة الوهميه.

• التطبيق يستخدم مستشعر القرب لتحويل الشاشه للون الاسود تلقائيا اذا تم تقريب الهاتف الي الاذن.

• التطبيق صغير الحجم ولا يستهلك من موارد الهاتف.

• لديك قدر غير محدود من المكالمات.

نبذه عن التطبيق

يمكنك تحميل التطبيق لاجهزة الاندرويد من هنـا.

حصل علي تقييم 4,3 في جوجل بلاي من اجمالي تقييمات 5 الف.

حجمه 6,6 ميجابايت.

عمليات التنزيل تصل الي 1 مليون.

تم اصداره في يوليو 2020.