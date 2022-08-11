أفضل تطبيق لحساب جواهر فري فاير من متجر جوجل بلاي للاندرويد

مع التطبيقات فأنت لست بحاجة للبحث عن موقع شحن جواهر فري فاير id أو بدونه فهناك العديد منها التي تتواجد على متجر جوجل بلاي للاندرويد وكذلك أبل ستور، كما أنها لن تكلفك شيء حيث لا يوجد في معظمها دفع لرسوم مالية سواء للحصول على الجواهر أو حسابها وتنظيمها في حسابك على اللعبة، ولكن في ذات الوقت أنت تحتاج لمساعدة كبيرة لمعرفة عدد الجواهر المتواجدة في حسابك والتي تكسبها من اللعبة أو تشتريها من المواقع، والتعرف على قيمتها المالية في حالة أردت البيع منها.

تطبيق حساب جواهر فري فاير من متجر جوجل بلاي للاندرويد

التطبيق الذي نتحدث عنه هو Elite Pass Counter والذي يُمكن تحميله من متجر جوجل بلاي للاندرويد من هنا حيث نلاحظ أنه يحظى بشعبية كبيرة بين عشاق لعبة غارينا، فقد حصل على أكثر من مليون تحميل على مستوى العالم مما يدل على أنه يقوم بعمله على أكمل وجه كما هو مُخصص له.

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فبعد تحميله وتثبيته على جوالك تستطيع من خلاله حساب وتنظيم جواهر فري فاير المتواجدة في حسابك ومعرفة عدد ما قمت بالحصول عليه اليوم في المنافسات التي قمت بخوضها، أو تلك الجواهر التي قمت بشرائها من أي مكان آخر وتتأكد من أنها تم إضافتها لحسابك.

ليس هذا كل كل شيء في التطبيق ولكنه يساعدك أيضًا في الحصول على بعض الجواهر من خلال اختبار يومي يعتمد إلى حد كبير على الحظ، وإدارة القرص والحصول على بعض جواهر فري فاير يوميًا.