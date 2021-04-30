تطبيق تيليجرام للأيفون سيدعم مكالمات فيديو جماعية في مايو القادم

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام “بافل دوروف” الأربعاء الماضي أنه سيتم تحديث إصدار iOS من تطبيق تيليجرام لدعم مكالمات الفيديو الجماعية في مايو القادم، وقد خططت الشركة لإضافة ميزة مكالمات الفيديو الجماعية في وقت سابق من عام 2020 ولكن لم يكلل ذلك بالنجاح، كما أن الشركة قد أضافت تشفيرًا لمكالمات الفيديو بين شخصين فقط في أغسطس من العام الماضي.

وأعلن دوروف عبر قناته الشخصية على تيليجرام عن موعد الإطلاق، وأعلن أيضًا عن العديد من المميزات الجديدة التي ستدعمها هذه المكالمات الجماعية مثل مشاركة الشاشة وتشفير المكالمات وإلغاء الضوضاء ودعم أجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر اللوحي، ومن المتوقع حصول المستخدم على تجربة مماثلة لتطبيق زووم لكن بواجهة تيليجرام المعتادة بالإضافة إلى السرعة أيضًا.

وقد نمى تطبيق تيليجرام بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بسبب ازدياد العمل من المنزل والرغبة العامة في البقاء في المنزل، وأعلنت الشركة أنها وصلت إلى 400 مليون مستخدم نشط شهريا في أبريل من عام 2020 مقابل 200 مليون مستخدم فقط في عام 2018، كما أن تطبيق واتساب المنافس لتطبيق تيليجرام قد ساهم أيضًا في هذا النمو بسبب سياسة الخصوصية الجديدة، مما أدى لترك بعض المستخدمين تطبيق واتساب المملوك لفيسبوك وتفضيل تيليجرام عليه.

وبالرغم من أن تيليجرام تقدم بالفعل تشفيرًا قويًا على مكالمات الفيديو بين شخصين فقط إلا أنه لم يتم الإعلان بشكل واضح عن توافر هذا التشفير في المكالمات الجماعية، وقد سبق واتساب تيليجرام في هذه النقطة حيث قام واتساب بتوفير مكالمات فيديو جماعية وصوتية مشفرة في عام 2018.