تطبيق تيك توك يواجه ضربة موجعة جديدة

يتعرض تطبيق الفيديو الشهير تيك توك لضربة جديدة وموجعة، وهذه المرة من ولاية أمريكية، حيث وافق المشرعون في ولاية مونتانا على قانون يحظر تطبيق تيك توك داخل الولاية ويمنع تحميله من متاجر التطبيقات، ويحتاج هذا القانون إلى موافقة الحاكم للولاية ليتم تطبيقه، وإذا تم تشريعه فسيكون أول حظر من نوعه على مستوى الولاية.

يستند القانون إلى المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والتجسس على المستخدمين وسرقة الملكية الفكرية للدولة، وقد يفتح الطريق أمام ولايات أخرى لاتخاذ نفس الخطوة.

سوف تسعى شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، بالطبع إلى اتخاذ إجراءات لمنع القانون الذي يحظر تشغيل التطبيق في ولاية مونتانا من العمل رسميًا، حيث سيكون هذا الحظر هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتبعه باقي الولايات.

على الرغم من فشل المحاولات الفيدرالية السابقة لحظر تيك توك في جميع الولايات المتحدة، فإن هناك خطوات جادة للتخلص من التطبيق الصيني وحظره داخل الولايات المتحدة بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، ويعتمد حظر ولاية مونتانا لتيك توك على العلاقة المشبوهة بين الشركة وحكومة بكين، والتي يمكن أن تتيح إمكانية التجسس على المستخدمين وسرقة الملكية الفكرية للدولة، وسيكون من المهم أن تبيع بايت دانس حصتها الصينية في تطبيق الفيديو القصير للتخلص من هذه المخاوف.

في حال تمت الموافقة على القانون، سيُطلب من متاجر آبل وجوجل منع تحميل تطبيق تيك توك داخل حدود ولاية مونتانا، وبالتالي لن يتمكن سكان الولاية من الوصول إلى التطبيق عبر أي جهاز أو نظام.

على الرغم من أن المستخدمين لن يتم تغريمهم أو توجيه اتهامات لهم في حالة محاولتهم الوصول إلى التطبيق بطرق غير قانونية، فإن تيك توك ستواجه غرامة تبلغ 10 آلاف دولار مقابل كل انتهاك ترتكبه لتجاوز الحظر.

تيك توك يعاني منذ فترة في الولايات المتحدة بسبب الحرب الشرسة التي يخوضها ضدَّه حكومة بايدن والأجهزة الأخرى، ويُتابع بحذر ما إذا كان التطبيق الصيني سينجو من الحظر أم سيواجه مصير هواوي، وستظهر الفترة القادمة ما إذا كان تيك توك سينجو من الحظر أم لا.