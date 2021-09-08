تطبيق تيك توك يدخل التاريخ ويتفوق على يوتيوب في عدد ساعات المشاهدة

تفوق تطبيق “تيك توك” الشهير والمختص بنشر الفيديوهات القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 ثانية على نظيره الأمريكي يوتيوب المملوك لشركة جوجل الأمريكية في عدد ساعات المشاهدة بشكل عام، ويتفوق تطبيق تيك توك الصيني على عملاق الفيديوهات في الكثير من الأشياء والتي جاء على رأسها عدد المشاهدات الكلية، ويمثل ذلك التفوق بشكل كبير قدرت التطبيق الصيني تيك توك على الانتشار بسرعة حيث أنه بلغ ذروة شهرته في مطلع العام الماضي بالتزامن مع بداية تفشي أزمة كورونا في العالم وخضوع الكثير من الناس للحجر الصحي.

وتؤكد مصادر تتبع لمؤسسة بي بي سي أن مستخدمي الانترنت والهواتف الذكية النشطين في الولايات المتحدة وبريطانيا قالوا بأنهم يفضلون قضاء الوقت في تطبيق تيك توك بدلاً من يوتيوب، وتؤكد المصادر ذاتها أن تطبيق تيك توك أصبح يحظى بشهرة أوسع وشعبية كبيرة لدى المستخدمين في جميع انحاء العالم وبالأخص في الولايات المتحدة وأوروبا بالإضافة لندا وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا، من المفارقات المضحكة التي اعرض هذه الاحصائيات هو أن الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية يعدون تطبيق تيك توك من التطبيقات السخيفة وغير الهادفة وذلك بالنظر للمحتوى الرائج في التطبيق والذي يدل على سذاجة وسطحية أغلبية مستخدميه وليس جميعهم، والهدف في النهاية من تطبيق تيك توك هو نشر فيديوهات قصيرة تتراوح مدتها بين 30 ثانية ودقيقة واحدة، وعلى الرغم من أن الكثير من المستخدمين يعتبرون تيك توك من أكثر التطبيقات سذاجة إلا أنه أصبح واحداً من أهم المنصات التي يجب على أي صانع محتوى التسجيل فيها ونشر فيديوهاته عليها.

ويذكر بأن موقع يوتيوب وعلى الرغم من تفوق تيك توك عليه إلا أنه يتفرد بوجود أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهرياً فيه، وعلى الجانب الآخر يتمتع تيك توك بوجود حوالي 700 مليون مستخدم نشط شهرياً بحسب احصائيات مؤسسة App Annie العملاقة، ويحتل تطبيق تيك توك حالياً صدارة التطبيقات الأكثر تحميلاً في العالم.