تطبيق التيليجرام يدخل عالم العملات الإلكترونية المشفرة ويعلن تداول عملته الخاصة عبر احدي المنصات الناشئة

أحمد أشرف

تم الكشف اليوم عبر موقع Yahoo الاقتصادي من خلال تقرير صحفي بأن القائمين على تطبيق التواصل الاجتماعي التليجرام Telegram سيقوم بطرح تداول العملة الرقمية المشفرة الخاصة به التي أطلق عليها اسم (TON) في احدي المنصات الناشئة لتداول للعملات الرقمية مقابل الدولار والعملات الواقعية وهي منصة Liquid قبل الإطلاق الرسمي للعملة الجديدة في شهر أكتوبر القادم للتداول العام في عالم العملات الإلكترونية المشفرة.

Telegram Ton

وستقوم شركة (Gram Asia) الكورية الجنوبية للتقنية (وهي أكبر حامل لرموز مشروع التيلي جرام في قارة آسيا) ببيع جزءاً من العملات الرقمية الخاصة بها للعامة عبر منصة Liquid.

Telegram Ton

وحتي الآن لم يتم الكشف رسميا أو حتي مبدئيا عن سعر العملة أو كَمّيَّة العملات الرقمية التي سيتم طرحها بداية من يوم 10 يوليو وهو الطرح المبدئي في منصات التداول المعلن عنه من شركة تليجرام Telegram.

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Telegram

كما نشر السيد (سو زهو) تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter وهو الرئيس التنفيذي لـ شركة Three Arrows الاستثمارية وقال فيها إن شركة Gram Asia ستقوم فعلياً ببيع العملات الرقمية الخاصة بها عبر منصة Liquid للتأكيد على الخبر المذكور وأنه ليس خبر مفبرك من أجل رفع سعر العملة في منصة التداول.

Telegram Ton

وأضاف أيضا أنه لن يتم توزيع العملات الرقمية حتى يتم إطلاق الشبكة الرئيسة لـعملة TON، ولن يتمكن المساهمون من نقلها أو بيعها قبل موعد الإطلاق الرسمي من خلال أي منصة إلكترونية.

وعلى كل من يريد التداول أو المساهمة في شراء عملات التيليجرام الرقمية (TON) عبر منصة Liquid، يجب عليه التسجيل في المنصة وإجراء عملية التوثيق قبل الموعد المحدد للطرح الأولي وهو يوم 10 يوليو القادم 2022.

Telegram Ton

وللتوضيح أنه يتم الإعلان من قبل التليجرام أنه سيقوم بحظر عدد كبير من الدول الذي يقدر بأكثر من 50 دولة من المساهمة في اكتتاب التيليجرام (TON) عبر منصة Liquid أهمها الولايات المتحدة الأمريكية و كندا واليابان.

أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.



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