تطبيق إنستجرام لايت الجديد بحجم 2ميجابايت، مميزات وعيوب التطبيق وكيفية تحميله

أتاحت شركة فيسبوك للمرة الثانية نسخةً مصغرة من تطبيق إنستغرام للأجهزة الضعيفة التي تعمل بنظام الأندرويد، ولاحظ الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وجود نسخة خفيفة من تطبيق انستجرام بحجم 2 ميجا على متاجر جوجل بلاي.

ويتيح التطبيق للمستخدمين الاستمتاع بالمزايا الموجودة في تطبيق انستجرام بشكل طبيعي ولكن بكفاءة أقل، ويبلغ حجم التطبيق 2 ميجابايت وهو متوفر في متجر جوجل بلاي فقط، والتطبيق مخصص في الأساس لأجهزة اندرويد الضعيفة التي لا تطيق تشغيل التطبيق الأصلي الذي يزيد حجمه عن 60 ميجابايت، ويذكر أن التطبيق متوفر الآن في 170 دولة فقط حول العالم وهو غير متاح في مصر بعد ولكن سيتم توفيره قريباً.