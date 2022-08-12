التطبيقات الأفضل لـ واتساب من أجل ملصقات رائعة وإبداعية

كمستخدم لتطبيق الواتساب قد تُفاجأ أثناء إجراء دردشة مع أحد الأصدقاء بملصقات واتساب مميزة يُطلق عليها استيكر واتس يتم تبادلها بين الأصدقاء عبر التطبيق، تلك الملصقات هي عبارة عن رسوم أو صور أو عبارات يتم تبادلها بين الأصدقاء داخل المحادثات لتضيف جو من الضحك والمرج وإضفاء روح من البهجة، قد تأتي تلك الملصقات بعدة أنواع بعضها متحركة والأخرى قد تكون ثابتة.

أفضل تطبيقات ملصقات واتس آب

يوجد العديد من البرامج والتطبيقات التي تتيح لكم أنواع عدة مختلفة ومتنوعة من ملصقات واتس آب، خاصة عند بحثك داخل متجر جوجل بلاي، لذا سنقدم لكم خلال هذا المقال أفضل تطبيقان يُتيحان لكم إستيكر واتس آب وذلك بناءً على تقييم المستخدمين لهما.

أولاً:- تطبيق Sticker.ly

يُعتبر تطبيق sticker.ly التطبيق الأول من حيث تقديم أفضل ملصقات لتطبيق الواتس آب.

يضم التطبيق ملايين الملصقات والتي بإمكانك استخدامها ومشاركتها مع الأصدقاء.

يُتيح لك البرنامج إمكانية إنشاء وصنع ملصق خاص بك.

ثانيًا:- تطبيق stickers cloud