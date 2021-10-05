تطبيقات مفيدة للحياة اليومية وتطوير الذات

بسطت التطبيقات الإلكترونية الحياة اليومية بطريقة سحرية، حيث سهلت الكثير من التواصل والتعليم والمعلومات والأعمال والترفيه، وأصبحت من الأمور الأساسية في حياة الأفراد، ومع الاعتماد الكلي على الهواتف الذكية انطلقت الكثير من البرامج التي تساعد المستخدمين في حياتهم اليومية في الأنشطة وتخفيف العمل حيث يوجد تطبيقات تساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية وأخري لإدارة الوقت وممكن أيضا من خلال التطبيقات إدارة الأموال وتبادل الملفات بكل سهولة التي تساعد رجال الأعمال والموظفين، وسوف نسلط الضوء على أشهر البرامج المفيدة في الحياة اليومية وتطوير الذات، مثل تطبيق إدارة الأموال وإدارة الوقت وتدوين الملاحظات وتحرير الصور وغيرها من التطبيقات التي لا يستغني عنها أي فرد في حياته العملية والعلمية.

تطبيقات مفيدة للحياة اليومية

تطبيق إدارة الأموال

يساعد تطبيقات إدارة الأموال في معرفة المصروفات والمدخرات بشكل يومي فالكثير لا يستطيع الاحتفاظ بسجل النقود الخاصة بهم، ويعد تطبيق Walnut من أشهر تطبيقات إدارة الأموال، ويعمل بشكل تلقائي وآمن حيث يتتبع جميع النفقات الشهرية ودفع الفواتير، كما أنه يتتبع عمليات السحب الشهرية من جهاز الصراف الآلي ويحلل صندوق الوارد من خلال الرسائل القصيرة اس ام اس على الهاتف.

ويضيف التطبيق الملاحظات والعلامات وصورة الفاتورة وكذلك الإيصالات الخاصة بالمعاملات والمعلومات المتعلقة بالإنفاق والفواتير وكذلك تذاكر السفر، ويتعقب التطبيق مستحقات بطاقة الائتمان والذي يساعد في التحكم في النفقات.

تطبيق تدوين الملاحظات

من أشهر التطبيقات المتخصصة في تدوين الملاحظات Evernote، والذي يساعد المستخدمين في تخزين جميع البيانات بطريقة منظمة من حيث وضع قوائم بتنسيقات مختلفة بالإضافة إلى إرفاق الرسومات والصور الصوتية وملفات الـ بي دي أف والفيديو، وهو يختلف تماما على التطبيقات التي تكون مثبتة مسبقة على الهاتف، وهو تطبيق يناسب كثيرا رجال الأعمال والموظفين الذي يحتاجون إلى تدوين الملاحظات بشكل مستمر.

تطبيق إدارة الوقت

من أشهر التطبيقات المفيدة التي تساعد الأفراد في حياتهم اليومية وتطوير الذات، التطبيقات الخاصة بإدارة الوقت، التي تمكن المستخدمين من إدارة الوقت للقيام بجميع المهام عن طريق التذكير بهذه الأعمال، حيث تعمل هذه التطبيقات على زيادة الإنتاج وقدرات الذكاء، ومن أفضل التطبيقات الهامة لإدارة الوقت Any.do، التي ينظم العمل طوال الوقت ويساعد في إنجاز المهام في الأوقات المحددة، حيث يتضمن التطبيق قائمة وتقويم وتذكير ويمكن مزامنة كافة الأجهزة الخاصة بالمستخدم مثل الهاتف المحمول والويب والجهاز اللوحي وسطح المكتب والحصول على التذكير بالمهام المحفوظة.

برنامج تطوير الذات

تطبيق اللياقة البدنية

تطبيقات اللياقة البدنية تعد من أهم التطبيقات المفيدة التي تساعد الأفراد في الحفاظ على الجسم المتناسق حيث توفر جلسات تدريب من خلال عدد من الخطوات والأوزان والسعرات الحرارية بالإضافة إلى مدربين إلى اللياقة البدنية الذين يقدمون النصائح الهامة في تحقيق الهدف ومن أشهر هذه التطبيقات Healthify me وهو برنامج يجعل الرياضة واللياقة أسهل دون الحاجة إلى الذَّهاب إلى الصالات الرياضية حيث خصص الطبيق للتدريبات التي تجرى في المنزل، ويطلب من المستخدم الطول والوزن وتتبع الوجبات اليومية والتحقق من السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد خلال يومه.

تطبيقات تبادل الملفات

ساعدت التطبيقات الخاصة في تبادل الملفات في توفير الكثير من الجهد والوقت خاصة فيما يخص في العمل، فكان في السابق عملية تبادل الملفات تحتاج إلى كثير من الخطوات والوقت، ولكن مع ظهور التطبيقات يمكن نقل الملف من هاتف محمول لآخر من خلالها بغض النظر عن حجم هذه الملفات في ثواني معدودة، ومن أشهرها تطبيق SHAREit، التي يسمح بمشاركة الملفات وأصبح أكثر شعبية على أجهزة الأندرويد والآيفون والويندز والماك فيمكن نقل الملفات بين جميع هذه الأجهزة، ووصل عدد المستخدمين للبرنامج أكثر من مليار مستخدم في العالم لسرعته في نقل البيانات ويمكن نقل فيلم يصل حجمه إلى 1 جيجا بايت في ثواني معدودة.

تطبيقات تحرير الصور

من التطبيقات الهامة التي يحتجاها الفرد في حياته اليومية، حيث أصبحت تطبيقات تحرير الصور من أكثر شعبية وارتبطت بشعبية الكاميرات في الهاتف الذكي، حيث يمكن تحرير أي صورة وتحسين اللون والجودة وإضافة المؤثرات المختلفة بمساعدة تطبيق photoediting.

ومن التطبيقات الشهيرة لتحرير الصورة Snapseed وهو المفصل عند عشاق التصوير الفوتوغرافي حيث يعمل على أجهزة الأندرويد والآيفون، حيث يحتوي على عدد لا يحصى من المزات وتأثيرات الإضاءة والمنحنيات والإطارات والتعريض المزدوج.