تطبيقات مضمونة للحصول على بطاقات جوجل

جميع رواد متجر جوجل بلاي google play الشهير يبحثون عن أهم تطبيقات ربح بطاقات جوجل بلاي مجانا ، حيث يوجد بالفعل الكثير من التطبيقات التي تستطيع من خلالها ربح هذه البطاقات ومهمتك تتمثل في المقابل القيام ببعض المهام والإستبيانات التي تُطلب منك، حيث تقوم الشركات التجارية أو المؤسسات بشراء هذه البطاقات من شركة جوجل بأسعار جدًا مُخفضة ثم تقدمها للمستخدمين مقابل القيام بهذه المهام البسيطة داخل التطبيق.

بطاقات جوجل بلاي

بطاقات جوجل بلاي هي بطاقات تصدرها شركة جوجل لمستخدميها والهدف هو معاونتهم على الدفع لخدمات جوجل بما في ذلك شراء التطبيقات والدفع للألعاب والكثير من الأمور.

المطلوب في المقابل هو قيام هؤلاء المستخدمين بتنفيذ بعض المهام التي قد تتمثل في (إنشاء حسابات في مواقع معينة- مشاهدة الفيديوهات الإعلانية- لعب الألعاب …وغيرها من المهام البسيطة).

مزايا الحصول على بطاقات جوجل بلاي

إمكانية شراء الألماس والذهب داخل بعض أشهر الألعاب مثل ( كلاش أوف كينغس- كلاش أوف كلانس).

تلك البطاقات من شراء الأفلام والأغاني والكتب.

تستطيع من خلالها أيضًا الدفع للألعاب والتطبيقات المدفوعة.

أهم تطبيقات ربح بطاقات جوجل بلاي

تطبيق Google opinion Rewards.

تطبيق Swagbucks.

أولاً:- تطبيق Google opinion Rewards

يعتبر تطبيق Google opinion Rewards أحد أهم التطبيقات التي تُمكنك من ربح بطاقات جوجل بلاي.

يمنحك التطبيق نقاط مقابل إجراء بعض المهام المطلوبة منك.

هذه النقاط يمكنك استبدالها ببطاقات جوجل بلاي.

ثانيًا:- تطبيق Swagbucks

يُعد تطبيق swagbucks من أبرز التطبيقات التي تعطيك بطاقات جوجل بلاي مجانًا وأمازون وأيضًا إكس بوكس.

إجراء وإتمام المهام يمنحك مجموعة هائلة من النقاط التي تستطيع تحويلها إلى بطاقات جوجل بلاي حيث كل 100 نقطة تُحول إلى 1 دولار.

من المهام المطلوبة منك في التطبيق :-