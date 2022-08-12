أرخص تطبيقات توصيل مشاوير في مصر 2022

تطبيقات توصيل مشاوير في مصر، فالتكنولوجيا وصلت إلى أقصى حد من وسائل الراحة، مع السرعة في الأداء والأمان، هو الهدف من تصميم تطبيقات الهاتف المتعددة، ليصدر أفضل تطبيق توصيل مشاوير بنظام الاندرويد في صدارة أفضل تطبيقات تحقيقًا لتلك الغاية، ذلك لما يوفره للمستخدم من الجهد وكذلك المال للتنقل بسهولة وسرعة بوسائل مواصلات عديدة، لذا سوف نعرض لكم أرخص تطبيقات توصيل مشاوير في مصر.

أفضل تطبيقات توصيل مشاوير في مصر

من أهم وأرخص تطبيقات توصيل مشاوير في مصر:

تطبيق وصلني

وصلني يعد تطبيق توصيل مشاوير للأندرويد في محافظة القاهرة والجيزة، وتكون فكرة التطبيق هي إخبار المستخدم بأفضل الطرقات التي يمكنه سلكانها ليصل إلى مشواره في أسرع وقت ممكن وبتكلفة اقل، من خلال تدوين موقعك الحالي والمنطقة التي تريد الذهاب إليها، ثم اختر بين ( أفضل طريق- اسفلت- مترو)، ليقوم البرنامج بإخبارك بالمحطات ووسائل المواصلات التي تسلكها لتصل إلى وجهتك، مع معلومات عن سعر تكلفة المشوار والوقت الذي يتوقعه البرنامج للوصول.

تطبيق swivel

لو كنت تبحث عن مواصلة براحة، وآمنة وبتكلفة متوسطة، ننصحك فورا بتحميل تطبيق سويڨل للأندرويد لأنه من أرخص تطبيقات توصيل للمشاوير، بحيث يقدم الكثير من العروض وكذلك الخصومات بشكل يومي، من كاش باك و50% خصم على رحلتك الأولى وغير ذلك، ويقوم هذا التطبيق بإتاحة رحلات آمنة، مع سيارات الملاكي و الباصات جماعية بمكيفات الهواء ونظيفة.

تطبيق كريم للمشاوير

ينبح لك هذا التطبيق التنقل خلال اليوم بآمن ، دون التعرض إلى الازدحام في شوارع القاهرة أو التكلفة العالية لسيارات الأجرة و التاكسي، بالإضافة إلي الصدق والنزاهة، حيث يتكون البرنامج خرائط عالية الجودة لاتخاذ الطريق الصحيح، والتقليل من استغلال السائقين، بالإضافة الى تتبع مسار السيارة بواسطة الجي بي إس للاطمئنان على جميع الركاب.

تطبيق in driver

يعمل هذا البرنامج لتوفير وسيلة مواصلات يمكن للمستخدم الحصول عليها سريعا، دون التعرض لزحام وبتكلفة متوسطة جيدة أقل من تلك الاسعار الباهظة التي يحصل عليها سائقي التاكسي بما يصل إلى %30:50%، ذلك إضافة إلى ميزة تنافسية بخصوص الأسعار، يمكنك تحديد سعر الأجرة التي تود تسديدها مقابل التوصيل، وعرضها للحصول على الموافقة من أحد سائقي هذا التطبيق، وغير ذلك الكثير من المزايا التي وضعت in driver في قائمة افضل تطبيق توصيل مشاوير داخل مصر وارخصهم.